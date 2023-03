São Lourenço do Barrocal (Reguengos de Monsaraz)

Em dia de celebração de 20 anos de publicação ininterrupta, o Guia Boa Cama Boa Mesa anunciou os grandes vencedores dos prémios relativos a 2023. Realizada dia 28 de março, no Edifício Impresa, em Paço de Arcos, a habitual cerimónia de entrega de prémios do Guia Boa Cama Boa Mesa atribuiu 30 distinções ( Chave de Platina , Ouro e Prata) a alojamentos e 32 distinções ( Garfo de Platina , Ouro e Prata) a restaurantes.

O Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, que conta com o apoio do BPI e do Recheio, vai estar disponível nas bancas a partir de sexta-feira, dia 31 de março, por €18,90. Pode aproveitar a campanha de descontos e oferta de portes AQUI.

