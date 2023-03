Revelação 2023: W Algarve, o hotel de luxo que quer mudar o Algarve

Este é um hotel onde qualquer desejo é uma ordem, já que assume a filosofia “ Whatever / Whenever ”, ou seja, qualquer coisa que necessite, basta pedir. Começando um pequeno passeio pelas áreas comuns, e como o W Algarve se norteia por oferecer de serviço de " Luxury Lifestyle ", está cheio de recantos, decorados com peças de design, inspiradas no artesanato algarvio, na Gruta de Benagil, e nas tradições piscatórias, onde tudo pode acontecer, desde uma pequena festa semiprivada, a um reencontro de amigos, ou a uma chamada de negócios pela internet de alta velocidade que serve todo o hotel.

A primeira vez que se cruza o portão do W Algarve, em funcionamento junto à Praia da Galé desde 1 de junho de 2022, é uma completa surpresa. Uma onda gigante apresenta a marca do hotel e assinala a entrada para a receção, onde a elegância e o requinte começam a tomar forma. Uma enorme parede coberta de loiça Bordallo Pinheiro simula uma onda pronta a surfar, que encaminha os hóspedes para a zona do bar, a convidar a um cocktail, e só depois a receção, onde tudo é tecnológico, sem papel e informal.

Depois é a vez de subir aos quartos. Ao todo, na zona da receção, ficam 134 quartos e suítes (a partir de €223), onde se destaca, no corredor, uma instalação que lembra as escamas dos peixes, e onde as coloridas portas dos quartos, todas diferentes, contribuem para aumentar a surpresa. Do outro lado da gigantesca piscina ficam as 83 residências, de tamanhos extragenerosos, a pensar em famílias ou grupo, com o requinte e a arte contemporânea como denominador comum. Se a escolha recair numa WOW Suíte, conte com uma sardinha a fazer de travesseiro, com mobiliário de design personalizado, com uma mezzanine com um cadeirão em verga para momentos relaxados e com um terraço privado, como mesa de refeição e uma piscina de água aquecida com vistas fenomenais.

Na hora de escolher onde comer, o W Algarve oferece duas opções. O descontraído Market Kitchen , restaurante que serve interpretações modernas de pratos internacionais e também da cozinha regional, orgânica e fresca, e o Paper Moon , este dedicado à cozinha italiana. Pode ainda, antes da refeição, passar pelo Sea Sky , o bar do terraço com vistas panorâmicas sobre a costa algarvia, escolha perfeita para bebidas ao pôr do sol, o SIP @ WET com comida saudável inspirada no oceano e cocktails e com o AIR , a novidade deste ano, um bar onde se realizam festas exclusivas. Também este verão é inaugurado o Vino by Paper Moon , onde o sommelier Miguel Martins irá proporcionar viagens pelas melhores regiões vínicas do país, sem esquecer os principais vinhos estrangeiros.

Henrique Pires, Diretor de marketing e comunicação do W Algarve, relembra ainda que este é o único hotel com DJ residente, que acompanha os hóspedes para qualquer recanto, e que irá brilhar no novo bar da falésia, construído ao fundo do jardim sobre a Praia do Evaristo, cuja abertura acontece antes do verão. Diz ainda que haverá um maior investimento em programas fora do hotel, sejam eles mais radicais, como mergulho ou escalada, ou sejam mais românticos, com passeios pela praia ou de barco pela costa.

Pretendendo quebrar as normas do luxo tradicional, e celebrando a procura incessante dos prazeres da vida, no W Algarve (Estrada da Galé, Sesmarias, Albufeira. Tel. 289372300) há Sunrise Yoga e tratamentos de assinatura no AWAY Spa. As inclusivas festas “Come as you are”, onde o hóspede recebe um SMS para aparecer numa festa como estiver vestido, vão também continuar. A marca W nasceu da mistura de culturas ecléticas e da energia vibrante de Nova Iorque, tem hotéis em Londres, Bali, Ibiza, Barcelona, Osaka, Xangai, Miami e muitas outras cidades.