Descobrir os Passadiços do Mondego, a maior atração turística da região da Guarda

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, considerou recentemente que os Passadiços do Mondego, que desde a abertura foram visitados por cerca de 45 mil pessoas, são "talvez, neste momento, o maior ponto de atração" turística da região. Inaugurados no dia 6 de novembro de 2022, os Passadiços do Mondego, considerados pelo autarca como “os mais bonitos do país”, estão integrados no Parque Natural da Serra da Estrela e no Estrela Geopark Mundial da UNESCO.

Até ao final de janeiro, o acesso à infraestrutura era gratuita, obrigando no entanto uma reserva prévia, através do site oficial dos Passadiços do Mondego. Atualmente, o acesso tem o custo simbólico de €1. As crianças até 12 anos têm entrada gratuita. Refira-se ainda que os passadiços só podem ser percorridos entre as 9h00 e as 17h00 e que o acesso é realizado a partir de uma das duas extremidades: uma situada na localidade de Videmonte e a outra localizada na Barragem do Caldeirão. Existe, ainda, uma terceira entrada em Vila Soeiro, para quem não pretende fazer o percurso completo. Este é trajeto sugerido para pessoas com mobilidade reduzida. Para famílias aconselha-se a entrada em Videmonte para um percurso linear de 2 km, que termina no Açude dos Trinta.

Passadiços e pontes suspensas Com um percurso pelas margens do rio Mondego e afluentes de cerca 12 km, os passadiços começam junto à barragem do Caldeirão, estendendo-se depois pelo vale do Mondego, nos territórios das localidades de Trinta, Vila Soeiro e terminando já na montanha, em Videmonte. "O percurso aproveita 5 km de caminhos já existentes e integra uma zona de 7 km de travessias, passadiços e três pontes suspensas com paisagens de cortar a respiração e onde abundam as veredas, açudes, cascatas, levadas e moinhos", explica o município da Guarda. O itinerário compreende geossítios como o Miradouro do Mocho Real, escombreiras e cascalheiras do Alto Mondego e ainda os vestígios de património industrial de antigas fábricas e engenhos de lanifícios ou de produção de eletricidade (na aldeia de Trinta), "testemunhos de um passado ligado à indústria têxtil deste território, onde teve origem o afamado cobertor de papa".