Antiga sede do FC Porto renasce como hotel no coração da cidade

Em pleno coração de uma cidade que palpita a cada conquista do seu clube, acaba de nascer um hotel que presta homenagem a esta relação umbilical. O edifício centenário, que já serviu de sede ao FCPorto, foi cuidadosamente recuperado para dar lugar ao novíssimo Axis Porto Club.

Numa homenagem à relação estreia entre o clube e a Invicta, há momentos históricos que se revivem no espaço, como as duas placas na receção que ilustram os extremos da fotografia que captou o momento do golo de Madjer, em 1987, em Viena. O novo hotel exibe ainda uma coleção de obras de diversos artistas que refletem a história da relação entre o Clube e a cidade. Gizadas por Ester Monteiro, escultora e artista Portuense, estão encontram expostas nos corredores.

Também a escadaria que percorre todo o edifício revela referências a essa relação, de que é exemplo um excerto do poema “Aleluia” do portuense Pedro Homem de Melo, criado no final da década de 60. A última quadra do poema divide-se entre o primeiro e o último andar.

Com 53 quartos, dos quais 14 são suítes, o charme e a história do edifício recuperado conjugam-se com o lado mais contemporâneo do design e decoração dos alojamentos e zonas comuns, onde predomina a cor azul. O hotel conta também com um restaurante e bar, o UMAMI, que oferece uma vista privilegiada para a Câmara Municipal do Porto. A localização central é privilegiada para quem quer conhecer a cidade a pé, a um passo dos mais icónicos pontos turísticos.

A história do edifício e da relação com o clube remonta a 1933, quando o Porto arrendou o primeiro andar ao então proprietário César Augusto Bordallo, para ali instalar os serviços de sede e secretaria, explica-se em comunicado que dá conta da abertura do Axis Porto Club. Ao longo das quase cinco décadas em que a sede do FC Porto se manteve no edifício, até esta ser transferida para o Estádio das Antas, em 1982, a varanda do edifício tornou-se um espaço da memória coletiva da cidade, tendo sido palco de consagração de diversos campeões e vencedores e o destino de autênticas romarias azuis e brancas.

Respirar a hospitalidade do norte

Que os hóspedes se sintam em casa e “respirem a hospitalidade do norte” é o objetivo do novo empreendimento, revela Filipe Silva, member of board of directors do grupo Axis Hotéis e Golfe, num hotel que “é muito mais do que uma ligação ao Futebol Clube do Porto”, destaca, descrevendo-o como “um espaço com alma do norte que sabe receber bem todos os que cá chegam. Tivemos a preocupação de manter a sua identidade mas tornando-o um espaço de todos e para todos”.

Com um investimento de 5 milhões de euros, o Axis Porto Club vem juntar-se aos restantes seis hotéis do grupo, concentrados no norte do país. Com unidades na Póvoa de Varzim, Ofir, Viana do Castelo, Porto, Braga e Ponte de Lima onde detém ainda o Campo de Golfe, o Grupo Axis prepara a expansão a outros destinos nacionais.

As tarifas, por quarto, no novo hotel Axis Porto Club (Avenida dos Aliados, 325, Porto. Tel. 229 762 110) começa em €100.

