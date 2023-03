Rooftop com jardim e vista para o mar: conheça o novo restaurante de peixes e mariscos da Ponta da Piedade

“E para começar esta quarta-feira da melhor maneira, trazemos uma grande novidade: O Monte Mar Lagos está oficialmente aberto!” Foi desta forma e através das redes sociais que chegou a confirmação da inauguração do novo restaurante do grupo Onyria, que assim se expande para o Algarve. Depois de Lisboa em 2016, o conhecido e referenciado restaurante Monte Mar, na Estrada do Guincho, em Cascais, abre agora as portas num local único: a Ponta da Piedade, em Lagos, onde muitos garantem se pode assistir ao melhor por do sol do Algarve.

O edifício do restaurante, com arquitetura contemporânea, destaca-se pelos tons terra, no meio de uma enorme zona verde. Construído de raiz sobre uma antiga ruína, o Monte Mar Lagos guarda uma grande surpresa, que complementa a ementa recheada de propostas de marisco e peixe fresco: um rooftop com jardim com vista desafogada e privilegiada para o oceano. No interior do novo restaurante, com 150 lugares, destaca-se o “ambiente descontraído com muitas peças de comércio local, com referências claras à natureza e ao mar. Uma decoração tradicional algarvia com apontamentos rústicos que convida a ficar”, descreve-se em comunicado.

“A localização é extremamente especial, afinal a Ponta da Piedade é considerado um dos melhores sítios para ver o pôr-do-sol no Algarve. Desta forma garantimos aqui um ambiente típico Monte Mar: um espaço descontraído perto do mar, para saborear o melhor peixe e marisco”, explica Maria Pinto Coelho, administradora do Grupo Onyria.

Filetes de pescada com arroz de berbigão chegam ao Algarve A ementa do novo restaurante em Lagos segue a matriz que a marca Monte Mar implementou em Cascais e em Lisboa, com destaque para os famosos “Filetes de pescada com arroz de berbigão” (€25), peixes do dia à padeiro, grelhados ou ao sal (desde €76/kg), “Linguado ao Meunier” (€34), “Supremos de garoupa à grenoblesa” (€28) e “Lulas grelhadas À Monte Mar (€23).

Assessorada por uma carta de vinhos e diversos cocktails para brindar ao por do sol, o novo Monte Mar Lagos apresenta uma ementa recheada de sabores do mar. Nas entradas, referência para a “Sapateira recheada” (€39), para a “Sopa de peixe” (€11) e para as saladas de polvo e de lagosta. Mexilhões e amêijoas, à Bulhão Pato ou à espanhola são outras opções. A oferta de marisco é diária e o valor adapta-se ao peso da dose escolhida, com o restaurante a apostar, igualmente, nos pratos de partilha, indicados para duas pessoas: “Arroz de marisco” (€68), “Misto do mar grelhado” (€62), “Parrilhada de marisco” (€98) e “Açorda de gambas” (€55).

O coração da ementa do Monte Mar Lagos designa-se “Mergulho de Mar” e apresenta sugestões que passam pelos “Crepes de lagosta” (€35), “Gambas grelhadas com arroz de alho” (€24,50), “Espetada de lulas com gambas” (€24,50) e bacalhau ou polvo à lagareiro. Os “Medalhões de garoupa à Delícia” (€27) é outra das especialidades. Diariamente existem duas ou três opções de carne e outras tantas vegetarianas. O restaurante Monte Mar Lagos (Sítio Ponta Piedade, Lagos. Tel. 968216725) integra o portefólio do grupo Onyria que detém o Quinta da Marinha Hotel e que recentemente voltou a explorar o Marinha Boutique Hotel, também em Cascais. O restaurante funciona de terça-feira a sábado, ao almoço e jantar, e domingo, das 12h00 às 16h00.