Com quatro piscinas e decoração minimalista, há um novo hotel na Quinta da Marinha

É o regresso do Onyria Marinha Boutique Hotel. Depois de alguns anos a funcionar sob a marca Martinhal, a unidade, com a classificação de cinco estrelas, volta aos proprietários originais, que já detinha o campo de golfe desde 1985 e do Onyria Quinta da Marinha Hotel desde 1999.

O negócio ficou concluído no final de 2022, o tempo que passou entretanto, foi dedicado a remodelar e a transformar o espaço num hotel requintado. José Carlos Pinto Coelho, chairman do Grupo Onyria explica que este é um “espaço amplo, mas acolhedor e o ambiente moderno, mas descontraído, num ótimo compromisso entre a elegância e informalidade”. Já a localização é absolutamente única, estando a poucos passos do Onyria Quinta da Marinha Hotel, renovado em 2020, das Onyria Quinta da Marinha Villas, renovadas em 2021 e do campo de golfe de Trent Jones, que conta com um novo clubhouse.

Os últimos meses foram de adaptação para o hotel, que sofreu algumas mudanças essencialmente de organização e decoração, para um ambiente mais minimalista. Em termos estruturais mantêm-se todas as características do espaço amplo, das duas piscinas interiores e duas exteriores, duas delas localizadas no Spa com mais 700 m², e que conta ainda com salas de tratamentos, além de banho escocês e turco. O hotel tem ainda ginásio, restaurantes e bares e um kids club aberto o ano inteiro, que agora contará com diferentes atividades para os mais pequenos.

O novo Onyria Marinha Boutique Hotel apresenta 68 quartos deluxe, quatro suítes e 12 villas (a partir de €131). Amplos e luminosos, da tipologia standard, com mais de 40 m² às suítes com mais de 60 m² e finalmente as villas oferecem mais de 100 m², sendo que todos têm acesso à envolvência natural, através da varanda.

Entre pinheiros-mansos e o campo de golfe de 18 buracos desenhado por Sir Robert Trent Jones, o hotel desenhado pelo arquiteto João Paciência e com o importante contributo no paisagismo do conceituado arquiteto Francisco Caldeira Cabral, está perfeitamente enquadrado na paisagem natural e ainda permite um vislumbre do oceano Atlântico, entre as copas das árvores.

victor machado

O Onyria Marinha Boutique Hotel (Quinta da Marinha, Rua do Clube, Casa 36, Cascais. Tel. 214860192) abre portas a partir de 4 de fevereiro.

