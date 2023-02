Boémio, intemporal, tradicional e contemporâneo: novo restaurante de Nuno Mendes no Porto é declaração de amor ao Norte de Portugal

É no emblemático Largo de São Domingos, onde desemboca a Rua das Flores e que ao longo dos anos foi marcando o ritmo de uma nova dinâmica na restauração do Porto, que inaugura no próximo dia 16 de fevereiro o Cozinha das Flores. Inserido no Hotel The Largo, que abrirá portas somente na primavera, o restaurante conta com a liderança do chef Nuno Mendes, neste que é o primeiro projeto no norte do país.

Foi o próprio Nuno Mendes que deu conta da abertura do novo espaço na conta de Instagram, revelando que o Cozinha das Flores será “simultaneamente contemporâneo e tradicional, boémio e intemporal, mas, acima de tudo, de hospitalidade genuína”, escreveu sobre o restaurante que representa a concretização de um “sonho antigo”: integrar um projeto que “celebra a região e revela a comida e as tradições gastronómicas do Norte de Portugal”. Nuno Mendes descreve-o ainda como um local de que “os portuenses se poderão sentir orgulhosos” e em que os visitantes possam ser capazes de “descobrir o Porto e arredores, imergindo na cultura e no pulsar do coração da cidade”.

Apesar de ter nascido na capital portuguesa e ter passado boa parte da infância no Alentejo, “a família da minha mãe é do Norte”, o que motivou “uma jornada de descoberta”. “Quanto mais descubro, mais cresce o meu amor pelo Porto e os seus habitantes”, descreve no mesmo post.

Nuno Mendes passou por diversos restaurantes de renome nos Estados Unidos da América e depois em Londres, onde se tem sempre destacado pela sua abordagem contemporânea - num dos projetos foi pioneiro em cozinhar em frente aos comensais, em jantares intimistas - e criativa a ingredientes tradicionais portugueses, sul americanos e orientais, numa cozinha que é reflexo de outra das suas conhecidas paixões: viajar.

Natural de Lisboa, o chef que se mudou para os Estados Unidos da América nos anos 90 para estudar Biologia Marinha decidiu abandonar o curso para abraçar a paixão pela cozinha. Desde então formou-se na California Culinary Academy em São Francisco, esteve em locais emblemáticos como o elBulli, viajou pelo mundo, com especial enfoque no Japão, de onde bebem inspiração muitas das suas criações, e desde 2006 trabalha em Inglaterra.

Viajante e Mãos, distinguidos com uma estrela Michelin, Taberna do Mercado e, mais recentemente, o Lisboeta, inaugurado em março de 2022, em Londres são alguns dos projetos em que está envolvido. Em 2019 comandou o projeto gastronómico do Bairro Alto Hotel, com Bruno Rocha (na foto).

No novo restaurante do Porto, o chef Nuno Mendes usará novas e velhas técnicas de cozinha para trabalhar ingredientes do Norte do país e inspirado nas tradições locais. O espaço é apoiado por um bar, o Flôr, onde serão servidos cocktails de assinatura inspirados na cultura gastronómica portuguesa e global.



O Cozinha das Flores (Largo de São Domingos, 62, Porto) abre a 16 de fevereiro e já aceita reservas através deste email. Está inserido no futuro hotel The Largo, cuja abertura está prevista para esta primavera.