Sabores do Ribatejo: estes são os melhores restaurantes de Santarém

Palco do mais antigo festival de gastronomia do país, Santarém junta o melhor do rio à força da lezíria. Os peixes do Tejo, com destaque para a fataça e o sável, o magusto com bacalhau assado, a carne de touro e os molhinhos de carneiro com grão são alguns dos pratos emblemáticos da cidade e da região. Os doces conventuais e os vinhos são outros produtos fundamentais na identidade deste território para conhecer à mesa dos melhores restaurantes, a partir de uma seleção Boa Cama Boa Mesa

Ò Balcão

O Ribatejo desagua aqui. A casa de Rodrigo Castelo perdeu “taberna” no nome, mas reforçou a ligação à memória, tradições e produtos da região, marcada pelas lezírias e pelo Tejo. No interior, o restaurante ganhou uma refrescante beleza, com destaque para o verde, a par da garrafeira que emoldura a janela para a cozinha. Mantiveram-se os tampos de mármore nas mesas, herança taberneira, mas reforçou-se a aposta no serviço e no trabalho de pesquisa e desenvolvimento, com óbvio destaque para os (até agora!) mal-amados peixes do rio, aqui tratados como proteína nobre, com curas adaptadas a cada uma das dezenas de espécies, da fataça ao achigã e do barbo à carpa e ao lúcio-perca, que o chef elegeu como desafio. Sem preconceitos, embarque no menu de degustação para perceber como a ousadia pode casar o infestante siluro, trabalhado como se de bacalhau se tratasse, com tendão de vaca e grão do Casal Vouga, ou chegar à mesa numa “Falsa cabidela de enguia e fraca”. Verdadeiro embaixador da região e premiado com um Garfo de Prata, o restaurante guarda outras surpresas, trabalhadas com a Escola Agrária de Santarém, como a cecina, a língua de vaca curada e fumada e, mais recentemente, o lombo de carpa. Preço médio: €35.

Rua Pedro de Santarém, 73, Santarém. Tel. 243055883

Taberna do Quinzena

Mais de século e meio de história são anos suficientes para fazer desta casa um espaço gastronómico de referência em Santarém. Especialmente se juntarmos à longevidade as salas sempre cheias dia após dia, prova irrefutável da qualidade da cozinha e do serviço. O que começou por ser uma mercearia onde os trabalhadores que iam para o campo se abasteciam e pagavam à “quinzena” tornou-se depois numa taberna que servia vinho e petiscos e, mais tarde, refeições. Fernando Batista, o proprietário do espaço, que mantém todas as especificidades de uma típica taberna portuguesa, é já a quarta geração à frente da Taberna do Quinzena, distinguido em 2022, como “Mesa com Mérito”. As paredes, forradas a cartazes de touradas, aludem ao tempo em que o Quinzena assistia à passagem dos toiros para as corridas. A ementa é feita à semana e inclui pratos típicos, como “Naco de novilho bravo avinhado” e “Barriga de porco assada no forno”, nas carnes, “Magusto com bacalhau assado” e “Petingas de escabeche com batatas cozidas”, nos peixes. O pão, o vinho e as azeitonas são obrigatórios à mesa. Preço médio: €20.

Rua Pedro de Santarém, 93-95, Santarém. Tel. 243322804

Dois Petiscos

Barcelona, onde trabalhou em conceituados restaurantes, despertou em João Correia, o conceito de partilha, que juntou à tradição ribatejana e às notas de autor usadas neste espaço novo, amplo, cheio de luz. Para começar, há “Croquetes de novilho” e “Panados da maçussa”. Depois vêm as sugestões no pão ou petiscos do mar, como “Línguas de bacalhau panadas” e “Fígados de bacalhau”. Tem ainda carnes como o “Pica-pau para dois” ou pratos “mais compostos”. Descubra “O doce que era segredo”. Preço médio: €30.

Rua Cidade da Covilhã, 4, Santarém. Tel. 912846334

catarina rosmaninho

Oh! Vargas

Reaberta em maio de 2019, esta casa, cuja génese remonta à década de 1950, denota modernidade no traço, com a sua imensa garrafeira, que conta com mais de três centenas de referências, e na cozinha. Notória é a preocupação com a qualidade do produto servido a cada mesa. Desde o “Croquete de novilho” e do “Cachorrinho de Txistorra”, sem descurar a “Omelete de bacalhau fumado”, à “Picanha”, uma das sugestões de “Grelhados em forno a carvão” confecionada no ponto. Experimente a “Lagarada de polvo” e partilhe a “Seleção de carnes”. Finalize com o “Pão-de-ló gelado com rosmaninho”. Preço médio: €30.

EN 3, 28, Portela das Padeiras, Santarém. Tel.: 910260743

Saiba mais sobre Santarém, que entre os dias 9 e 23 de fevereiro recebe a exposição “50 Anos de Expresso” com o programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias: