Receitas antigas em forno a lenha alimentam a nova casa de Victor Felisberto em Abrantes

O n.º 99 da rua Francisco Ferreira da Mata, em Abrantes, tem, desde maio de 2022, um novo inquilino: a Casa do Chef Victor Felisberto. “Todas as peças de mobiliário foram feitas à medida”, para as quatro salas deste restaurante, afirma o anfitrião.

A decoração, alinhada com a do espaço anterior, em Alferrarede, é complementada com um pequeno jardim vertical. A garrafeira, envidraçada, está instalada na sala contígua à cozinha envidraçada, que dá acesso a outra divisão, privada, onde o serviço “é especial”, afirma o Chef Victor Felisberto.

Nos bastidores, o chef preserva o gosto pelas receitas antigas, aperfeiçoadas com “os conhecimentos que adquiri em França”. É o caso da “Chanfana”, que fica a assar no forno a lenha durante toda a noite, a baixa temperatura, e o molho contém “chocolate 70% cacau, para conferir cremosidade e equilibrar a acidez”, justifica o chef Victor Felisberto.

Mas comecemos a refeição pelos “Patés da casa” (€5). A “Farinheira de porco preto grelhada” (€6), a “Mista de entrada” (€16), as “Molejas fritas com cogumelos selvagens e trufas ou as “Cogotxas” (€25) também são uma boa opção, de preferência se tiver com quem partilhar, já que as doses são generosas.

Imparável, o chef Victor Felisberto continua pesquisar “receitas da cozinha ribatejana”, afirma. Prova disso é ainda a “Tigelada de cherne” (€45), cuja receita foi adaptada para a “Tigelada de carpa” (€45), com lagostins do rio e acompanhada por um “molho à base de vinagre e vinho branco”, uma das novidades inscritas na ementa. Paralelamente, o “Polvo à lagareiro” (€19,50) permanece na lista dos favoritos dos frequentadores da Casa do Chef Victor Felisberto, e, ao que parece, o “Arroz de marisco” (€80 / para três a quatro pessoas), “com amêijoa do mar e camarão”, igualmente.

Nas carnes, ganham o “Piano de porco preto” (€19), com molho de mel, o “Pernil confitado” (€19,50) e o famoso “Cabrito assado” (€28), acompanhado por arroz de miúdos, três pratos rústicos, assados em forno a lenha, construído de raiz numa das alas da cozinha. O “Cachaço de porco preto” (€19,50) e o “Assado misto” (€35) conferem o primor de Victor Felisberto.

Termine a refeição na Casa do Chef Victor Felisberto (Rua Francisco Ferreira da Mata, 99, Abrantes. Tel.: 931737898), com um dos seus fondants. O mais célebre é o “Fondant Pastel de Nata” (€6,50), mas há outra sobremesa que está prestes a integrar na ementa.

