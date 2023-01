Experiência de imersão artística convida a entrar no mundo de Amadeo de Souza-Cardoso

“Amadeo” é o título do filme biográfico sobre Amadeo de Souza-Cardoso que estreou no passado dia 26 de janeiro nas salas de cinema nacionais. A longa-metragem realizada por Vicente Alves do Ó, tem como subtítulo “O homem que pintou o futuro”, e retrata a ascensão do artista, natural de Amarante, e o processo de criação de Amadeo de Sousa-Cardoso. Com a estreia do filme aumentou a curiosidade e interesse sobre o pintor dando mais notoriedade às experiências promovidas pela Stay to Talk, sediada em Vila Meã, no concelho de Amarante-

No workshop de pintura “A Tela, Eu e Amadeo” (€75), inspirado em Amadeo de Souza-Cardoso, pode conhecer a casa de família do artista – nomeadamente a famosa cozinha, retratada em quadro –, em Manhufe, onde nasceu, e as terras que a rodeiam. Depois, cada participante é desafiado a dar azo ao talento pintando a própria tela nos jardins ou, por opção, noutros locais, como o hotel onde está hospedado ou as margens do rio Tâmega. Também é possível participar na caminhada “Lugares de inspiração de Amadeo”, um percurso de quase 7 km (ida e volta) pelos trilhos que inspiraram o pintor (€24,90).

Organizar experiências de imersão artística é o objetivo da Stay to Talk (Tel. 912233696), que trabalha o turismo cultural, sustentável, criativo e literário com o objetivo de “contribuir para o desenvolvimento local, a inclusão e a coesão social desenvolvendo atividades culturais que emergem de um trabalho de investigação com os locais”. Dentro do leque de atividades, há outras inspiradas em artistas da região, como Teixeira de Pascoaes ou Agustina Bessa-Luís, mas também ateliês de artesanato, onde se aprende a trabalhar o barro negro, e de gastronomia, com foco na produção de hidromel.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto - Porto e Norte, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 9 de junho 2022.

