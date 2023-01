Entre a ria e o mar, uma viagem aos melhores restaurantes de Aveiro

Aveiro é sinónimo de canais, de ria, de edifícios de belas fachadas de arte deco, mas também de gastronomia farta que se alimenta de tradições, mas também de inovação e criatividade. Deixe para o fim os icónicos ovos-moles, a faça a viagem entre o mar e ria até aos melhores restaurantes da cidade de Aveiro. Peixe fresco, enguias, ostras, mexilhões e berbigão são apenas algumas das matérias-primas de eleição da região, onde o bacalhau tem sempre lugar cativo. A partir da seleção do guia Boa Cama Boa Mesa 2022 conheça cinco restaurantes imperdíveis em Aveiro.

Cais do Pescado

Em terra de mar, a montra à entrada revela que pode contar com a frescura do peixe capturado ali tão perto. Suba e instale-se entre as muitas referências vínicas, sobretudo da região, harmonizando com os “Choquinhos fritos”, o “Arroz de línguas de bacalhau”, a “Caldeirada de enguias” ou mariscos, como as “Amêijoas e as navalhas à Bulhão Pato”. Mas, o favorito é o “Robalo grelhado na brasa”. Peça para acompanhar com “Arroz do mar”, com berbigão, lingueirão e miolo de gamba. Preço médio €25.

Cais dos Mercantéis, 5, Praça do Peixe, Aveiro. Tel. 234425066

Fama By Luís Lavrador

Enquanto cozinheiro da Seleção Nacional de Futebol é a nutrição cuidada que move Luís Lavrador, mas à mesa do restaurante, onde as camisolas assinadas por jogadores mostram a ligação ao futebol, o tempo é de desfrute. Com uma abordagem requintada aos pratos tradicionais, expressa pela sala, na mesa e na garrafeira, com mais de 300 referências, destacam-se o “Naco de bacalhau”, a “Corvina com arroz de lingueirão” e os cortes de carne. Preço médio €30.

Avenida Dom Frei Miguel Bulhões e Sousa, 44, Aveiro. Tel. 965334421

6d

O Bairro

Sãozinha, a peixeira, Ramiro, o merceeiro, ou Nando, o barqueiro, são personagens vivas que dão colorido e charme peculiar a este restaurante, que usa a criatividade para transformar ingredientes locais. Outra animação vem da cozinha à vista, de onde saem os risottos, atrativo maior, em particular o de “Camarão e lima”, mas também “O mercado volta ao bairro”, quando o peixe do dia acompanha com risoto de tomate seco e algas. “A punheta de bacalhau” e a “Caldeirada do nosso Bairro” marcam pontos nas entradas. Preço médio €30.

Largo da Praça do Peixe, 24, Aveiro. Tel. 234338567

O Telheiro

Em 2022 completou 40 anos de serviço, com a maioria da equipa fundadora ainda em funções. Foi crescendo o espaço, que ocupa três salas. Mantém uma carta extensa, com produtos da região da terra e do mar, e boa parte varia diariamente, ao sabor do que há de mais fresco. Entre com os “Jaquinzinhos” e os “Bolinhos de bacalhau”, prossiga com os “Filetes de polvo com arroz de grelos”, “Peixe-galo com açorda de ovas”, “Língua de vaca” ou “Arroz de pato”. Ao fim de semana há cabrito e vitela no forno. Preço médio €20.

Largo da Praça do Peixe, 20 e 21, Aveiro. Tel. 234429473

Salpoente

É refúgio de conforto, elegância e alta cozinha, que elogia os mais genuínos ingredientes locais. A começar pelas ostras, cuja receita muda a cada estação, passando pelo bacalhau, prato identitário que aqui conhece variações como o “Naco e jardim de inverno”. A carne Marinhoa também ocupa lugar de destaque na carta e na degustação À Descoberta dos Produtos da Região. Duarte Eira é o timoneiro de um espaço amplo e bem orquestrado – fundado em 1991 –, da cozinha à mesa e na garrafeira, onde brilham néctares de proximidade. Preço médio €40.

Canal de São Roque, 83, Aveiro. Tel. 234382674