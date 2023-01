Novo hotel na Caparica evoca Raimundo Bulhão Pato, o poeta que inspirou a mais famosa das receitas com amêijoas

A escassos 3 km da praia, o novo Crowne Plaza Caparica Lisbon, que recupera e reconverte o projeto hoteleiro Aldeia dos Capuchos - Hotel, Golf & Spa, inaugurado em 2007, promete dar nova vida a esta zona do concelho de Almada. Entre o passado e o presente, o hotel, o primeiro Crowne Plaza na área metropolitana de Lisboa, é gerido pela DHM, e aposta na temática do surf, bem patente nos renovados 227 quartos, ao mesmo tempo que evoca uma figura local que deu nome à mais famosa das receitas de amêijoas: Raimundo Bulhão Pato.

A marca Crowne Plaza é conhecida pelo conceito all day dining, proporcionando a qualquer momento do dia vários tipos de refeições, do lanche ao menu completo, conforme for mais cómodo para o hóspede. O chef Fábio Leonardo dá resposta a este ecossistema na cozinha do novo Crowne Plaza Caparica Lisbon, de portas abertas desde novembro de 2022. No restaurante Raimundo, um dos focos da remodelação do hotel, sentam-se agora 300 pessoas, quando anteriormente a capacidade era de 140 lugares. Toda a decoração foi repensada com uma paleta cromática de azuis, madeiras e referências à azulejaria portuguesa. Desta forma, a zona de restauração passou a albergar grande parte da capacidade total de quartos do hotel (227 de várias tipologias), maioritariamente de categoria premium e com fotografias inspiradoras da prática de surf (a partir de €110)

O nome do restaurante evoca Raimundo Bulhão Pato, poeta e gastrónomo, que viveu no Monte da Caparica no século XIX e que inspirou a mais famosas das receitas de amêijoas, precisamente as Amêijoas à Bulhão Pato. Terá sido o chefe de cozinha do Hotel Central de Lisboa, João da Mata, admirador confesso de Raimundo Bulhão Pato, quem pela primeira vez as cozinhou, homenageando assim o poeta dando-lhe o nome do petisco. O passado e o presente são assumidos, agora, por Fábio Leonardo, que leva à mesa o grande destaque da ementa: “Peixe da Costa com arroz à Raimundo” (€26), elaborado com filete de peixe do dia, acompanhado de carolino de Alcácer à Bulhão-Pato com bivalves. Este é o prato mais emblemático do novo Raimundo, mas de prova obrigatória encontra-se também a saborosa e colorida “Sopa rica de peixe e mariscos” (€11), preparada com peixe da costa e as indispensáveis tostas rústicas e ervas finas. Outros exemplos de cozinha de inspiração local são o “Choco da Nossa Costa”, panado em farinha de milho, com maionese de coentros e limão e batata Ponte Nova (€13) e, naturalmente, o peixe diário da lota. Para dar resposta à multiplicidade de gostos, a ementa conta ainda com carnes Black Angus, pastas e risottos, vários petiscos, assim como pizzas e pratos vegetarianos.

No restaurante foi criado um bar, ideal para um final de tarde, ou um aperitivo, enquanto não passa à mesa. O bar do lobby ocupa agora uma área maior, está mais confortável e convida a ficar enquanto olha a piscina exterior e o campo de golfe com o azul do mar como pano de fundo. Um terceiro bar fica localizado junto à piscina exterior de 18 metros e aquecida. Para relaxar, está em conclusão a remodelação da piscina interior de 25 metros, semiolímpica, do spa e do ginásio, com inauguração no próximo mês de fevereiro e acessíveis a não-hóspedes. Estão previstas, entre as diversas modalidades do ginásio, aulas de ioga em suspensão, mas também atividades ao ar livre. Não haverá horários rígidos e diariamente acontece algo no hotel. No exterior, conte com o já conhecido campo de golfe de nove buracos.

A localização desta nova unidade de alojamento é única. Fica a curta distância do Convento dos Capuchos e junto ao miradouro com o mesmo nome, com vista sobre as emblemáticas praias da Costa da Caparica. O hotel disponibiliza shuttle direto para a praia, surf, ou visitas a Lisboa, entre outros programas.

O novo Crowne Plaza Caparica Lisbon (Largo Aldeia dos Capuchos, Caparica. Tel. 212909000) pretende dar “nova vida à antiga Aldeia dos Capuchos” com uma oferta “full-service”, orientada para os novos “business travellers”, que, além das propostas de lazer, têm ao dispor sete salas de reunião, com luz natural, com a vantagem de estarem a curta distância da capital.

