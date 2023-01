Com vista para o mar, este novo hotel em Sines é perfeito para um cocktail ao pôr do sol

É o primeiro hotel na cidade de Sines que procura juntar as vertentes de negócio e lazer num único espaço. Unidade de alojamento de quatro estrelas, comporta 120 quartos (€130), na sua grande maioria com amplas janelas e varandas, proporcionando uma panorâmica generosa sobre Sines e o oceano. A vista tem ainda a particularidade de contemplar algum vaivém da navegação de vários tipos de embarcações devido à proximidade ao porto de Sines.

Vizinho de vários miradouros, a sua localização altaneira permite assistir a memoráveis pores do do sol, sobretudo a partir do rooftop “Bar à Vista”, área lounge, ideal para socializar e descontrair, enquanto se experimentam cocktails ou vinhos ao som de boa música, sendo também possível petiscar ou fazer uma refeição. O edifício do hotel, em forma de “u”, tem ainda ao centro mais um ambiente pensado para relaxar e olhar a paisagem marítima, com esplanada e espelho de água.

Filosofia criativa na Volta do Mar

Na cozinha, o chef Daniel Proença faz da mesa um ponto de encontro entre os sabores do mar e da terra, como convém a uma cidade alentejana costeira. No restaurante “Volta do Mar”, esta ideia está patente desde o início da refeição. No couvert surgem os “Pickles de palma de figo da Índia”, planta que caracteriza muitas vezes a paisagem alentejana, a “Manteiga de cabra de Serpa com algas”, mas também o esquecido e recuperado almece, neste caso com piso de poejos. Estas são apenas algumas pequenas curiosidades representativas da filosofia criativa da ementa com que o chef brinda os comensais. Já ganharam adeptos a “Filhós de forma, com sapateira e chutney de pepino” (€9,5) e a “Queijadinha de almece, copita e azeitona” (€6), exemplos de “surf & turf” entre as criações do chef David Proença, que, neste âmbito, terá como vedeta a “Lagosta grelhada, vazia, presa de porco preto e molho asiático” (€45). Os peixes quase “saltam” do “Mar para o Prato”, conforme designação desta secção dedicada aos produtos piscícolas, em que se destaca o “Robalo grelhado, molho à espanhola, com açorda de alho e coentros” (€22) e a “Massada de cherne cremosa” (€26). Já nos paladares do montado alentejano sobressai a “Bochecha de porco com puré de chuchu e pickle de ameixa” (€18). Entre “aquelas que têm sempre um lugar guardado”, ou seja, as sobremesas, experimente a “Cannelé, calda de medronho e gelado” (€7) e a “Tarte de amêndoa com doce de leite” (€6). Os gelados são elaborados pela emblemática gelataria artesanal italiana de Sines, a “Per tutti”.

Na sala é Sérgio Rondão quem trata com esmero da escolha e serviço de vinhos, com uma carta que abarca referências nacionais e internacionais.

A jovem equipa do hotel sabe providenciar orientações para as várias valências do hotel, da mesa aos eventos empresariais. As salas de reuniões são versáteis, com vários ambientes e tecnologia de ponta. Para complementar, tanto programas de trabalho como de lazer, o Seelyte Spa garante uma abordagem holística ao bem-estar, incluindo salas de tratamento e massagem, piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna e um ginásio totalmente equipado.

O Sines Sea View Business & Leisure (Rua Nau São Miguel, Lot. Municipal do Hotel do PP Sul Nascente Lote J47.1, Sines. Tel. 269038980) tem interiores assinados por Pedro Araújo pautados por azulejos Viúva Lamego.

