Restaurante de aldeia recuperada nos arredores de Évora serve o melhor do Alentejo à mesa

Azeite biológico extra virgem, feito a partir de azeitonas colhidas em olival centenário, situado em Vila Nova da Baronia, no concelho de Alvito, na fronteira com o distrito de Évora, é rei no início das refeições no restaurante O Regedouro. Na liderança da cozinha está Sandra Encarnado. Cresceu a colher catacuzes e carrasquinhas no campo alentejano, a cozinhar, com a avó Isabel, ou a cozer o pão, com os pais. Hoje, é uma cozinheira de mão cheia e o respeito pelos produtos alentejanos é, por isso, ponto assente neste espaço gastronómico que reforça, desde o verão, a oferta do turismo rural São Brás do Regedouro, nos arredores de Évora.

Nas entradas, com a dose perfeita para partilhar, comece pela Tempura de legumes” (€8) ou pelos “Choquinhos com maionese aioli” (€12). Os “Enchidos assados” (€8) são todos regionais. Disso são igualmente exemplo o “Queijo de cabra no forno” (€5,5), de Oriola, ligeiramente gratinado, com mel de Marvão e lavanda colhida na pequena povoação de São Brás do Regedouro, bem como os utilizados na feitura dos “Croquetes de alheira e cebola” (€6). O “Pica-pau de porco e pickles” (€12), cuja carne esteve 72 horas em fumeiro, na Salsicharia Lobinhos, em Borba, além de ser uma das sugestões mais cobiçadas, comprova o respeito pela matéria-prima alentejana.

A mesma premissa é levada à letra em relação à “Salada tépida da (€14) constituída por produtos produzidos na região, com particular ênfase nos locais. “No início do ano vamos iniciar a nossa horta aromática e contamos também plantar já alguns legumes para podermos usar na ementa do restaurante e mostrar às crianças de onde vêm alguns dos nossos alimentos”, argumenta Margarida Ribeiro, coproprietária de São Brás de Regedouro - Turismo Rural.

Nas “Sopas/Açordas” é escolher entre a “Sopa da época (€4), a “Sopa de feijão e mogango” (€6), sendo este ingrediente mais conhecido por abóbora-porqueira, “Açorda de bacalhau” (€12) e a “Sopa de cação” (€15). O “Cação frito com amêijoas” (€16), em que o peixe fica a marinar e, depois, é cozinhado, a alta temperatura, em banha refrescada com vinho branco, é prato típico alentejano cimeiro na lista dos mais pedidos no restaurante O Regedouro. Na mesma lista consta o “Estufado de javali em vinho tinto” (€16). Apesar de sair do compêndio gastronómico alentejano, é de destacar o “Hambúrguer à Regedouro” (€14).

O pão é feito com batata-doce e resulta de uma receita de Sandra Encarnado. Aliás, em janeiro de 2023 vai iniciar workshops de pão. Cada participante terá o direito de pôr as mãos na massa, ver quão hábil é preciso ser para dispor o pão dentro do forno a lenha, que já existe no São Brás de Regedouro - Turismo Rural, e saboreá-lo já cozido, no final. Para a terminar a refeição conte com a tradicional “Sericaia” (€5), servida com ameixa d’ Elvas, e com o “Bolo de requeijão com lúcia-lima” (€5).

O restaurante O Regedouro (São Brás do Regedouro - Turismo Rural. Tel. 911083639), o novo capítulo da história desta povoação pertencente ao concelho de Évora, está aberto de quarta a sexta-feira, entre as 19h00 e as 23h00, ao sábado, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00, e ao domingo, das 12h00 às 16h00. A reserva é imperativa e os animais de estimação são bem-vindos.