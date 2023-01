Entre bruxas e fumeiro, Montalegre celebra primeira sexta-feira 13 do ano

“Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay”, é um dito popular castelhano cuja origem se perde nos séculos e que se tornou universal, e que esta semana bem pode ser uma realidade em Montalegre, quando se celebra a primeira sexta-feira 13. A “noite das bruxas” é festejada desde 2002, em todas as sextas-feiras 13, e tornou-se numa das bandeiras de Montalegre e “num peso pesado” na promoção deste município, assume Fátima Fernandes, presidente da Câmara de Montalegre.

A autarca salienta que “é um certame que é famoso, continuando a ser um dos maiores e mais emblemáticos espetáculos de rua do país, que continua a atrair milhares de visitantes, faça chuva, neve ou sol”. Para isso, o centro da vila apresenta-se a preceito, sendo que o comércio local adere massivamente, decorando os espaços comerciais e todos são figurantes nesta grande encenação. A festa arranca às 13:13 e o ponto alto continua a ser protagonizado pelo padre António Fontes, a quem caberá fazer a tradicional queimada, uma bebida feita à base de aguardente, limão, maçã, canela e açúcar.

O fogo de artifício, como sempre, será grandioso e marcará pela positiva este início de ano, que se deseja auspicioso, após serem esconjurados todos os males pelo padre Fontes a todos os que participam na queimada. O evento inclui um espetáculo, junto ao castelo de Montalegre, no centro da vila. Estudos realizados antes da pandemia apontavam para um movimento económico de “mais de um milhão de euros” nos fins de semana correspondentes às sextas 13, diz fonte do município.

Montalegre também já prepara a 32.ª edição da Feira do Fumeiro, entre os dias 19 a 22 de janeiro, onde vão estar à venda toneladas de alheiras, salpicão, chouriças e presunto, entre outros produtos locais. Além da venda, no espaço do multiusos e “online”', por uma plataforma lançada durante a pandemia e que se revelou “um sucesso absoluto”, possibilitando “a aquisição do fumeiro e outros produtos a todas as pessoas em qualquer parte do país”, o certame estende-se à “Praça dos Sabores”, local de degustação e diversão, avança a organização.

A feira é organizada pelo município e Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã e vai ter à venda, entre 19 e 22 de janeiro, 40 toneladas de alheiras, chouriças, salpicão ou presunto e vai manter os preços de venda, apesar do aumento dos custos de produção. A edição de 2023 representa o regresso do certame sem as restrições impostas pela pandemia de covid-19 e perspetiva-se, segundo a presidente da Câmara de Montalegre, um “volume de negócios a rondar um milhão de euros” em todo o concelho durante os quatro dias.

No recinto da Feira do Fumeiro de Montalegre, vão marcar presença 50 produtores de fumeiro, que terão à venda cerca de 40 toneladas de alheiras, salpicões, chouriças ou presunto. Marcarão ainda presença mais 20 expositores dedicados a outros produtos como o pão, licores, mel e compotas.

