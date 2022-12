“Se podes olhar, vê”. Tertúlia e jantar literário no Porto celebram vida e obra de José Saramago

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. Em novembro de 2022, José Saramago teria completado 100 anos. Para celebrar vida e obra do escritor português, Nobel da Literatura, o restaurante Blind, desde sempre inspirado no emblemático “Ensaio sobre a Cegueira”, homenageia Saramago com um encontro literário e uma experiência gastronómica especial com a presença de Ana Saramago Matos, a neta do escritor e Curadora da Fundação José Saramago.

A experiência literária e gastronómica acontece a 22 de dezembro, no restaurante do Torel Palace Porto. Antes da Blind Experience, com início marcado para as 20h00, decorre uma tertúlia, aberta ao público em geral a partir das 19h00, em que a neta do Nobel da literatura, Ana Saramago Matos, evocará a obra e vida de José Saramago, percorrendo algumas das passagens mais marcantes das sua profíqua obra. Com entrada livre, a sessão requer reserva prévia, já que os lugares são limitados (Tel. 226 090 559 ou através do email: info@torelpalaceporto.com).

Com apenas 18 lugares disponíveis, o jantar de celebração do Centenário de Saramago revive o menu Blind Experience, constituído por vários momentos surpresa, custa €155 por pessoa e inclui harmonização vínica. O pagamento deve ser realizado no momento da reserva, que pode ser feita através do Tel. 226 001 580 ou do email: info@blind.pt).

Relembre-se que desde a abertura, o restaurante BLIND (Rua de Entreparedes, 40, Porto) e a Blind Experience, um conceito do premiado chef Vitor Matos, são uma homenagem profunda a “Ensaio Sobre a Cegueira”, de José Saramago, onde todos os sentidos são convocados. Algumas passagens desta que é uma das mais celebradas obras do autor serão lidas durante a experiência gastronómica pela neta do escritor.

Sobre o restaurante do Torel Palace Porto pode ler-se no guia Boa Cama Boa Mesa 2022: “Inspirado na obra “Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago, o Blind Emotions, servido apenas ao jantar, é uma experiência de sensações. Pede-se que sinta, toque e prove o menu de oito ou dez momentos idealizado pelo chef Vítor Matos e restante equipa. “À luz da vela”, Tributo à Noélia” e “Até ao osso” são alguns dos sugestivos pratos com que se pode cruzar. Atente aos detalhes e harmonize com as sugestões vínicas disponíveis. Experimente o menu de charutos e cigarrilhas”.

