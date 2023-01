A pé ou de BTT, Via Algarviana vai ter novos percursos para explorar em 2023

Criada em 2009 pela associação Almargem, a Via Algarviana é uma Grande Rota Pedestre (GR13) que liga Alcoutim - com o Guadiana a servir de fronteira com Espanha - ao cabo de São Vicente, com uma extensão de cerca de 300 km, a maioria nas serranias do Algarve.

Ao longo dos anos têm sido melhorados os percursos, bem como a sinalética e o número de parceiros envolvidos. Tratam-se de rotas para fazer por etapas, a pé ou de bicicleta, que dão a conhecer paisagem, mas também património edificado, cultura, tradições, restaurantes, lojas e unidades de alojamento. As etapas desenvolvem-se através de rotas intercalares e outras temáticas. O itinerário da GR13 atravessa nove concelhos do Algarve: Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Monchique, Lagos e Vila do Bispo.

A grande novidade é que a Via Algarviana vai contar com sete novos percursos para explorar em 2023. “Estamos a terminar as marcações da sinalética, que demoraram mais devido ao tempo chuvoso, bem como as vistorias finais, fundamentais para garantir a segurança de todos os nossos caminhantes e praticantes de BTT”, explica-se na newsletter da Via Algarviana.

Assim, ao longo deste novo ano, vão ficar disponíveis três pequenas rotas pedestres no concelho de Monchique, batizadas de “Percursos das Hortas”, “Pelos Caminhos de Alferce” e “Entre o Vale e o Castelo”. Igualmente em 2023 vão ser inauguradas quatro novas ligações à Via Algarviana (GR13), a saber: Vaqueiros – Martim Longo (18,7 km); Estação de comboios de Parchal – Silves (15,8 km); Monchique – Alferce (11,7 km); e Alferce – Mochique (11,5 km). Explique-se que as Ligações à Via Algarviana são trilhos lineares que ligam a grande rota a um local de acesso fácil. “Assim, é mais fácil chegar ao traçado principal da Via Algarviana, ou terminar a sua aventura e regressar a casa”, referem os promotores.

Já a 16 de janeiro, a Via Algarviana vai disponibilizar a versão digital do guia da GR13, que pode igualmente ser solicitado em papel. No mesmo dia será apresentada e lançada a app da Via Algarviana, disponível para Android e iOS e com toda a informação sobre os percursos, bem como a possibilidade de descarregar os mapas, que podem ser seguidos mesmo em modo offline. Antes de se fazer ao caminho, o melhor é mesmo planear os percursos, com a ajuda da Via Algarviana.