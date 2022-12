Com ou sem neve, estes são os melhores hotéis da Covilhã

Com a serra da Estrela como cenário, fora da cidade, as vilas e aldeias do concelho da Covilhã encantam os visitantes pelas paisagens e pelas experiências únicas na natureza, entre passeios contemplativos e atividades mais radicais. O território está inserido no Estrela Geopark, mas a cidade merece visita atenta através das rotas de Arte Urbana e Arte Nova, a descobrir as Judiarias, ou a conhecer o Património Industrial e a Rota da Lã, que conferem à Covilhã o estatuto Cidade Criativa do Design da UNESCO. Com ou sem neve, que confere à região uma beleza ímpar, conheça os melhores hotéis da cidade, a partir da seleção do guia Boa Cama Boa Mesa 2022.

H2otel Congress & Medical Spa

Premiado com uma Chave de Prata, em 2022, o H2otel Congress & Medical Spa, é uma proposta que alia saúde, bem-estar e lazer. Tem na água, “Aqua”, mineral, com origem na serra da Estrela, o epicentro de toda a oferta hoteleira. Integra o Aquadome, o primeiro Spa de montanha do país e um dos maiores da Europa, com áreas dedicadas aos programas de bem-estar, Aquacorpus e Aqualudic. No primeiro encontram-se propostas como tratamentos de rosto e corpo, massagens, terapias ayurvédicas e medicina tradicional chinesa. No espaço lúdico há piscinas hidrodinâmicas de água quente interiores e exteriores, sauna tradicional e de cromoterapia, hammam, fonte de gelo e duche de contraste. No complexo balneário termal os tratamentos de água mineral têm claros benefícios para problemas do foro respiratório, reumatismos e de circulação. Conjugar as várias vertentes de forma personalizada, graças ao apoio de uma equipa multidisciplinar, assim como tirando partido da envolvente, ao estar situado em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, tornam este alojamento um oásis de relaxamento e cura. Dispõe de 90 quartos (desde €190) de diferentes tipologias, incluindo duas penthouses.

Avenida das Termas, Unhais da Serra. Tel. 275970020

Casa das Muralhas

A Casa das Muralhas é um alojamento de charme, ideal para conhecer a cidade da Covilhã e a serra da Estrela, contando com toda a comodidade. Oito quartos (desde €70), piscina exterior – onde é possível tomar uma bebida e relaxar no terraço junto à muralha – e o restaurante Bistrô Bar, agora chefiado por Simão Ramos, com uma forte aposta no peixe fresco e na oferta vínica, são alguns dos pontos fortes deste projeto familiar. Peça orientações e aproveite para visitar a região de forma personalizada, passear de bicicleta elétrica ou fazer uma caminhada pela montanha.

Rua Pedro Álvares Cabral, 3, Covilhã. Tel. 916106945

Casa de Campo de Torneiros

Proposta aconchegante e personalizada, com seis quartos (desde €90), entre os quais duas suítes, que oferecem vista para a serra da Estrela, com a particularidade de uma ter uma banheira vitoriana que permite tomar banhos de imersão a olhar as montanhas. No exterior da Casa de Campo de Torneiros, baloiços para as crianças, terraços e churrascos deixam aproveitar o ar livre. A envolvente do Parque Natural da Serra convida a caminhadas e passeios de bicicleta. Outro programa atrativo para os hóspedes é a ida às piscinas termais do H2otel, situado a curta distância.

Sítio de Torneiros, Unhais da Serra. Tel. 916890085

Luna Serra da Estrela

Hotel ideal para famílias, tem na proximidade a estância de esqui da serra da Estrela, mas também o novo ringue de patinagem Ice Arena – dois equipamentos muito apetecíveis para quem tem crianças –, um dos atributos essenciais. Mas é no conjunto de propostas que o hotel Luna Serra da Estrela engloba que se torna uma boa aposta para uma estada que agrade a “gregos e troianos”. Dispõe de piscina interior, bar, restaurante buffet de especialidades regionais e kids club. Para além dos 80 quartos (a partir de €90), integra 27 chalés em madeira, equipados com kitchenette.

EN 339, Penhas da Saúde. Tel. 275310300

Pena D’Água Boutique Hotel & Villas

A paleta de cores e os materiais denotam que estamos perante um hotel de montanha. No restauro do edifício do século XIX percebe-se o cuidado dado aos pormenores e na idealização dos espaços. Foram acrescentadas valências como o restaurante Açafrão, de alta gastronomia, com enfoque nos produtos locais, e um maior número de quartos, perfazendo agora 33 (a partir de €115), entre os quais oito villas e uma penthouse, com terraço, lareira e jacuzzi. No Pena D’Água Boutique Hotel & Villas experimente a piscina interior e a massagem de relaxamento.

Rua de São Francisco, 25, Covilhã. Tel. 275334168

Pousada Serra da Estrela

Muito procurada por famílias, a Pousada Serra da Estrela dispõe de numerosos programas para as crianças, desde cinema com pipocas a jantares com menus especiais. No verão há insufláveis e uma grelha de animação variada. Conta com uma piscina interior de dimensão generosa e com os serviços de bem-estar do Magic Spa, marca de assinatura do grupo Pestana, que explora a unidade de alojamento, com 92 quartos (desde €85). No exterior, um amplo jardim convida a passear, aproveitar a vista para a serra da Estrela, além de poder experimentar o “instagramável” baloiço panorâmico.

EN 339, Penhas da Saúde. Tel. 210407660

Puralã – Wool Valley Hotel & Spa

É um hotel incontornável para quem visita a Covilhã. Oferece “movida”, mas também proporciona momentos muito relaxantes. Dos 100 quartos (a partir de €80) constam, por exemplo, as suítes com banheira gigante, para prolongados banhos de imersão. A piscina interior, com luz natural, tem dezenas de metros e há numerosas espreguiçadeiras para descansar. Complemente com uma massagem de assinatura com pindas artesanais de burel. No bar/lounge do Puralã – Wool Valley Hotel & Spa prove os cocktails de autor.

Alameda Pêro da Covilhã, Covilhã. Tel. 275330400