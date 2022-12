Castelo Novo, no Fundão, distinguida como uma das “Melhores Aldeias Turísticas” do mundo

A Aldeia Histórica de Castelo Novo, no concelho do Fundão, foi distinguida pela Organização Mundial do Turismo (OMT) com o prémio de “Melhor Aldeia Turística 2022”.

O anúncio coloca Castelo Novo entre as 32 aldeias de 18 países que foram distinguidas nesta edição da “Best Tourism Villages by UNWTO”. A aldeia é a única representante portuguesa premiada. Em plena serra da Gardunha, numa paisagem em anfiteatro natural, em tons de verde e cinza do granito, Castelo Novo integra a rede de 12 Aldeias Históricas de Portugal, o primeiro destino em rede – à escala mundial –, e o primeiro destino nacional a receber a certificação Biosphere Destination.

A distinção, anunciada esta terça-feira, foi recebida com "enorme satisfação". O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, em declarações à Lusa, considerou o prémio como "uma prova de como Castelo Novo e a rede das Aldeias Históricas estão numa fase muito relevante daquilo que é a sua valorização turística e, por outro lado, é também o testemunho do que é a valorização do património arquitetónico, natural e cultural de Castelo Novo", sustentou.

Entre os fatores que contribuíram para esta escolha, Paulo Fernandes também sublinhou a importância do projeto de mobilidade com veículos elétricos, desenvolvido naquela aldeia, que promove a sustentabilidade ambiental.

Salientando que se trata de um "reconhecimento" do trabalho que tem sido feito, Paulo Fernandes também vincou a relevância deste selo para continuar a "atrair visitantes e, sobretudo, para atrair novos investimentos privados nas mais diferentes áreas".

Com esta distinção, Castelo Novo junta-se à Rede Global de Melhores Aldeias Turísticas da OMT, criada em 2021 e que, a partir desta data, reúne 115 aldeias dos cinco continentes.

A iniciativa é promovida pela Organização Mundial de Turismo e distingue os destinos rurais que adotam o turismo como motor de desenvolvimento e novas oportunidades de trabalho, preservando e promovendo valores e produtos de base comunitária.

Além disso, reconhece as aldeias pelo compromisso com a inovação e sustentabilidade económica, social e ambiental.

Castelo Rodrigo (no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda) e Cumeada (no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora) foram as localidades portuguesas que receberam este galardão em 2021.

paulo chaves / aldeias históricas de portugal