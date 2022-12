Com veados, gamos, muflões e javalis, descubra a savana alentejana junto ao Alqueva

Amantes da natureza, Sofia Ginestal Machado e Filipe Teixeira Pinto fizeram um trabalho exemplar de sustentabilidade, recuperando e protegendo a fauna e flora desta propriedade da Vidigueira, preservando o habitat natural de centenas de animais. Assim nasceu uma verdadeira savana do Alentejo.

Sempre com os binóculos à mão, a proposta é saltar para o jipe e seguir para um safari fotográfico que o vai deixar extasiado. Entre crias e animais adultos, avistam-se diversas espécies selvagens como gamos, muflões, veados ou javalis. Suba ao ponto mais alto da propriedade, percorrendo a serra que separa o Alto do Baixo Alentejo. Lá de cima, perceba as curvas do Guadiana com o olhar. O rio rodeia parcialmente a propriedade, formando quase uma Península, fazendo a ligação ao Alqueva. A Herdade do Sobroso dispõe de um barco exclusivo para passear pelo grande lago e usufruir destas águas preciosas. Estará acima dos 300 metros de altitude, sendo o ponto mais alto da serra do Mendro de mais 400 metros. Usufrua de um piquenique panorâmico e brinde com os vinhos da Herdade. Um baloiço dá a experimentar a sensação de voar a olhar o Alqueva e a vinha, agora colorida em tons outonais.

O casal plantou mais de 660 mil sobreiros, criou caminhos, zonas para os animais se abrigarem, lugares onde podem matar a sede e por isso as espécies proliferam e reproduzem-se de forma saudável e natural, permitindo fazer estes safaris fotográficos naquele que é um cenário muitas vezes comparado à Austrália ou a África do Sul pelos turistas estrangeiros. Aproveite a torre de observação de aves, são mais de 60 espécies identificadas por biólogos, às quais se juntam muitas mais se contarmos as migratórias. O pato real, símbolo da marca do Sobroso, faz parte da comunidade de aves residentes, havendo uma forte ligação da espécie aos romanos, responsáveis pela introdução do vinho na Vidigueira, e sobre os quais se diz terem chamado o rio Guadiana de “Anas”, que significava “dos patos”. Anas é também uma das propostas vínicas da quinta.

Descendo, visite a adega e faça uma prova na nova sala repleta de barricas com um ambiente propicio à conversa em torno dos vinhos. O sol de inverno convida a caminhar até à praia fluvial privada da propriedade. Aproveite para praticar stand up paddle, canoagem ou olhar o espelho de água cristalino e relaxar enquanto toma um vinho. Pode ainda entregar-se a uma massagem sob a palhinha do pontão sobre a praia, um momento único. Há que conhecer ainda o novo Lounge, situado frente à casa principal e restaurante. Ao final da tarde, tire partido da temperatura amena do interior do Alentejo, na companhia do pit fire, música ambiente e iluminação romântica.

Novas Wine Villas em 2023

Para janeiro de 2023 está prevista a criação de quatro Wine Villas, mas há mais planos, nomeadamente Lake Villas, casas suspensas sobre a água da praia fluvial da herdade, e Hill Top Villas, todas novidades associadas ao acesso a mais serviços. Os alojamentos (€200) são pensados estrategicamente para nunca perder a perspetiva dos vastos horizontes neste Alentejo do Sobroso. Deambule pela Herdade aos comandos de uma bicicleta, passeie a cavalo ou faça um passeio de balão e perceba toda a paisagem da região de outra forma, suave e silenciosa.

Todas estas atividades vão deixá-lo faminto. Fique nas mãos da Dona Josefa Repas e prove a boa gastronomia alentejana, da “Perdiz de escabeche” às “Bochechas de proco preto com batatinhas e alecrim”, mas também a “Açorda de cação com ovo escalfado”, o “Bacalhau no forno”, “Arroz de polvo” ou “Cozido de grão”. O restaurante está aberto em permanência e ao público em geral. O preço é fixo: 35€/adulto e 18€/criança (3 aos 12 anos), incluindo quatro entradas, um prato principal e uma sobremesa.

Depois de um dia cheio, admire o céu estrelado e ouça os pequenos sons da natureza. Recolha a um dos 11 quartos da Herdade do Sobroso (Marmelar, Vidigueira. Tel.284456116). Não existe outro lugar assim no Alentejo.

