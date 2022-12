Com tratamento ao som de fado, novo Spa em Belém convida a “Sentir Lisboa”

Com a recente inauguração do Hyatt Regency Lisboa, na zona de Belém, chega também à capital portuguesa a prestigiada marca Serenity – The Art of Well Being, insígnia de spa de luxo portuguesa, que ganhou fama no algarvio Pine Cliffs Resort, com extensão a Cascais.

Anunciado como “um verdadeiro oásis e um refúgio em plena cidade”, o novo Serenity Spa dispõe de uma área superior a 1000 m2 divididos por nove salas de tratamento e um “Oásis Termal”, equipado com sauna, banho turco, jacuzzi, piscina interior, fonte de gelo e área de relaxamento. Neste espaço, com uma forte aposta nas terapias holísticas, é ainda possível encontrar uma vasta seleção de tratamentos de corpo, faciais, massagens, serviço de manicure e pedicure.

Manjericão, sal, algas e pastel de nata

Especialmente desenvolvido para esta abertura foi o tratamento de assinatura “Sentir Lisboa”, que combina as propriedades terapêuticas com produtos locais, como manjericão, sal e algas, com um ritual que “garante uma experiência revigorante”. Com duração de 80 minutos, este tratamento é totalmente realizado ao som de… fado, que substitui as habituais bandas sonoras tranquilizadoras em massagens. Tudo começa com a inalação de um óleo essencial de manjericão, enquanto é guiado nalguns exercícios respiratórios. Segue-se uma esfoliação com sal do Samouco, “recolhido de forma artesanal”, e algas agarófilas, ricas em nutrientes e com efeito calmante e anti-inflamatório. A massagem, inspirada nos Descobrimentos, incorpora o poder dos óleos de gengibre e canela, “aliviando o cansaço físico e emocional”. O tratamento (€180) é finalizado com o mesmo aroma do ponto de partida, uma bruma refrescante de manjericão. Após o tratamento, e já na sala de relaxamento, é servido um chá perfumado de pastel de nata.

Tratamentos com CBD

Com a abertura do Serenity – The Art of Well Being (Tel. 219 023 202) chegam também a Lisboa os exclusivos tratamentos de bem-estar com CBD ou canabidiol (principal ingrediente não psicoativo da planta de canábis), nomeadamente a Massagem Corporal Calmante e a Facial Anti-Idade Ouro. Graças às propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, esta nova abordagem terapêutica tem inúmeras vantagens para a saúde, garante a marca.

Outra das grandes apostas do spa instalado no Hyatt Regency Lisboa é a luxuosa Aurum Suíte, um espaço privado para casais, ideal para celebrar um dia especial ou simplesmente desfrutar de uma experiência exclusiva no Serenity – The Art of Well Being. Esta suíte dispõe de sauna, banho turco, jacuzzi ou duches sensorias. Os tratamentos para casal nesta suíte privada custam desde €395.

gonçalo miller

Um hotel que abraça o Tejo

Em Belém, de frente para o Tejo, o recém-inaugurado Hyatt Regency Lisboa (Rua da Junqueira, 63, Lisboa. Tel. 212 411 234) parece querer abraçar o rio. Graças ao projeto de arquitetura, os 204 quartos, dos quais 105 são suítes, oferecem uma vista única para o movimento fluvial, mas também para a ponte 25 de Abril e para a Margem Sul, com destaque para Almada e o Cristo Rei. Com interiores modernos e acabamentos de qualidade superior, a decoração inspira-se nos Descobrimentos portugueses e nas influências contemporâneas de Lisboa, apresentando elementos em tons de azul e madeira de carvalho. As tipologias de alojamento do Hyatt Regency Lisboa – o primeiro desta prestigiada cadeia hoteleira em Portugal – incluem desde quartos Queen, equipados com as mais recentes tecnologias e comodidades, até às Regency Suites, de três quartos, que dispõem de varandas amplas privativas e sala de estar com área de jantar.

No topo do edifício vai nascer um rooftop, com bar, solário e uma pequena área para refrescar os dias quentes de verão. Na zona térrea, protegido pelo jardim privativo, funciona um espaço de cozinha saudável – Zest - e, na área virada para o Tejo, deve ser inaugurado na primavera, um restaurante de assinatura, com acesso independente, liderado por Ricardo Leite. Em funcionamento está o VISEVERSA, um restaurante e bar, com um conceito inspirado nos cafés parisienses e que funciona ao longo de todo o dia. O Hyatt Regency Lisboa, empreendimento de cinco estrelas superior, combina a componente hoteleira e de investimento. As tarifas para um quarto standard começam em €225.

