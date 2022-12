Tudo Incluído e para famílias, Pestana Blue renasce em março como Tivoli Alvor Algarve Resort

Totalmente vocacionado para famílias, o Pestana Blue Alvor foi construído de raiz e inaugurado na primavera de 2019. O primeiro verão foi prometedor, mas a pandemia de Covid-19 acabou por condicionar a consolidação do projeto hoteleiro. Em maio deste ano, foi anunciada a venda deste resort algarvio ao fundo de investimento Azora, que já era proprietária de outras unidades no Algarve como o Tivoli Marina Vilamoura, o Tivoli Carvoeiro e o Vilalara Thalassa. Inicialmente, o resort do Alvor iria continuar com a insígnia Pestana, mas esta segunda-feira, foi anunciado, em comunicado, o nascimento do Tivoli Alvor Algarve Resort: “A Tivoli Hotels & Resorts continua a sua expansão na Europa e anuncia a abertura de uma nova propriedade em Portugal. Localizado no Algarve, a poucos minutos da cidade de Portimão, o Tivoli Alvor Algarve Resort vai abrir no primeiro trimestre do próximo ano”. Explica-se ainda que o empreendimento, atualmente fechado, “será remodelado de forma a oferecer os mais elevados padrões de serviço da marca”. Com esta abertura, a Tivoli entra no mercado “Tudo incluído”.

Com mais de 112 mil metros quadrados e vocacionado para famílias, o novo Tivoli Alvor Algarve Resort vai contar com 470 quartos e suítes, bem como diversos equipamentos e serviços. Destacam-se a área de Spa, quatro restaurantes e dois bares, instalações desportivas de excelência, incluindo um campo de golfe, campos de paddle e ténis e um ginásio, bem como seis piscinas, permitindo uma ampla variedade de atividades aquáticas. “Enquanto os mais pequenos podem desfrutar de inúmeras atividades nos clubes infantis, os adolescentes podem aproveitar ao máximo o grande campo desportivo multiúsos”, refere o comunicado da Tivoli Hotels & Resorts. O resort localiza-se a 600 metros da vila e cinco minutos das praias de Alvor, no concelho de Portimão.

Com o Tivoli Alvor Algarve Resort e o Tivoli La Caleta Resort em Tenerife (que tem inauguração prevista para a primavera de 2023), a marca passa a contar com 18 unidades hoteleiras, detidas pela Minor Hotels e operadas, na Europa, pelo NH Hotel Group.

Tivoli Marina Vilamoura encerra para remodelação geral

Com 35 anos, o Tivoli Marina Vilamoura encerrou portas em novembro para “um processo de renovação dos seus espaços interiores e exteriores, tendo por objetivo oferecer aos clientes um ambiente ainda mais contemporâneo e sofisticado”, refere comunicado do grupo hoteleiro. A conhecida unidade algarvia anuncia a renovação “por completo” de todos os quartos, do lobby, restaurante e ainda das áreas exteriores de piscina e jardins. “Com um design e decoração que reforçam um conceito de lazer e bem-estar aliado à sofisticação”, o Tivoli Marina Vilamoura reabre no dia 1 de fevereiro de 2023.

