Tivoli estreia-se em Espanha com resort de luxo na ilha de Tenerife

Acaba de ser anunciada a expansão da Tivoli Hotels & Resorts. Atualmente com 16 hotéis em Portugal, no Brasil, no Qatar e na China, e com mais de 80 anos de existência, o grupo hoteleiro português estreia-se em Espanha, mais preciamente na ilha de Tenerife, nas Canárias. Para tal, está a ser recuperado um antigo resort, que deve abrir como hotel de cinco estrelas na primavera de 2023. O projeto recupera o luxuoso La Caleta Resort, em Tenerife e que anteriormente operava sob a marca Sheraton. Vai ser apresentado como Tivoli La Caleta.

Além dos 284 quartos, incluindo 20 suítes, o resort Tivoli La Caleta vai reabrir com quatro restaurantes, dois bares e dez salas de reuniões, além de três piscinas, ginásio, campos de ténis e padel. O novo hotel do grupo Tivoli vai também integrar um luxuoso Anantara Spa. A oferta gastronómica, com grande destaque na nova unidade hoteleira, vai dar continuidade à colaboração com o reconhecido “chefpreneur” português Olivier da Costa, que será responsável pelo desenvolvimento e implementação dos conceitos de restauração do Tivoli La Caleta.

Já se sabe que entre os restaurantes vai estar o Yakuza, especializado em comida de fusão entre o Oriente e o Ocidente, com criações exclusivas que combinam os sabores mediterrâneos com a tradição oriental de sushi e sashimi. Também o conceito Guilty (que esta semana comemora 10 anos) vai estar presente no novo hotel, com uma oferta “casual food” num espaço jovem e cosmopolita. O empresário vai também apostar no Clássico Beach Club, um ponto de encontro debaixo do sol quente das Canárias, que incluirá na ementa alguns dos pratos mais reconhecidos da gastronomia da ilha.

Com uma história que remonta a 1933, em Lisboa, a Tivoli Hotels & Resorts, atualmente propriedade da Minor Hotels e gerida pelo NH Hotel Group na Europa, cresceu de Portugal para o Brasil, do Qatar para a China. O ano de 2023 vai ficar marcado pela expansão para a Europa, com primeira abertura em Espanha. Não foram divulgados os valores envolvidos no novo hotel.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!