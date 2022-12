Fotogaleria: Premiado como novidade do ano em África, conheça o hotel de Cristiano Ronaldo em Marraquexe

FOTOGALERIA: O prémio passou quase despercebido. Em outubro, na gala para o continente africano dos prestigiados World Travel Awards, o Pestana CR7 Marrakesh foi eleito como o “Melhor Novo Hotel de África”. Inaugurado em março, depois de vários atrasos e da pandemia, o hotel é o quinto da marca CR7, depois do Funchal, Lisboa, Madrid e Nova Iorque, e o terceiro do grupo Pestana, que detém unidades em Tânger e Casablanca. Aquando da inauguração, Cristiano Ronaldo destacou “a ligação a um país que me apaixona e onde sou sempre muito bem recebido”.

A meio caminho entre a Medina e os jardins de Menara, a M Avenue é um novo bairro de luxo na cidade de Marraquexe construído de raiz para acolher hotéis de luxo, lojas, empresas e equipamentos culturais. É neste contexto que o hotel de Cristiano Ronaldo se anuncia como um “oásis sofisticado na atmosfera exótica de uma das mais icónicas cidades de África, mesmo ao lado do deserto”. Seguindo a linha dos hotéis anteriores, o Pestana CR7 Marrakesh destaca-se pelo luxo e pelo exotismo, reforçado pelo bar no rooftop, onde também se localiza a piscina, com uma cascata de água e várias zonas de descanso à sombra das palmeiras. “Do terraço, com vista panorâmica de 360º, poderás ver desde Marraquexe à torre da mesquita Koutoubia, com as incríveis Montanhas do Atlas, o fundo certo para aquela fotografia épica que vais querer partilhar nas tuas redes sociais”, descreve a apresentação do hotel.

1001 noites ao estilo contemporâneo

Com 174 quartos e suítes (desde €145), amplas e de decoração contemporânea, o hotel de Cristiano Ronaldo em Marraquexe – conhecida como a “cidade vermelha”, é obviamente marcado pela ligação constante ao universo do futebol e do jogador da seleção nacional, destacando-se o Sports Bar, onde é possível assistir em direto aos grandes eventos desportivos, bem como usufruir de diversas bebidas, tapas e petiscos. Ao pequeno-almoço, o Pestana CR7 Marrakesh anuncia “uma oferta energética e saudável, inspirada nas raízes portuguesas e com um misto de ingredientes marroquinos e internacionais”, onde se incluem “infusões tradicionais”. A oferta gastronómica tem como grande aposta o espaço Mesa - Brasserie Portugaise, inspirado pelo mar e onde são servidos pratos de marisco, incluindo amêijoas à Bulhão Pato e “Cataplana Portuguesa”. Outro dos destaques do hotel é o Spa & Beauty by Infinite, que integra a oferta do fitness center do Pestana CR7.

A partir do Pestana CR7 Marrakesh é possível agendar circuitos culturais guiados, passeios no deserto, prova de produtos locais, além do hotel estar localizado na zona com maior animação noturna da cidade.