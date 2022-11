Com bebidas e petiscos, veja a Seleção Nacional na "casa" de Cristiano Ronaldo

Respira-se futebol em todos os espaços do hotel Pestana CR7 Lisboa. Seja na receção, nos corredores até aos quartos, no restaurante, e, claro, no bar desta unidade hoteleira. São às dezenas os ecrãs de alta definição espalhados pelo bar, qualquer deles visível dos 70 lugares disponíveis, que tornam o CR7 Corner Bar & Bistrô, no estádio perfeito para assistir, esta quinta-feira, dia 24, pelas 16h00 ao jogo que opõe à Seleção Nacional ao do Gana no Estádio 974, em Doha.





tiago sousa

Neste jogo de estreia esperam-se camisolas da Seleção Portuguesa, bandeiras e muitas manifestações de apoio, acompanhadas pelas propostas da carta de bebidas e de petiscos disponíveis. A cerveja costuma ser a bebida mais pedida, a acompanhar, na secção “Aquecimento”, a “Burrata” (€10), com cecina, tomate confitado, pesto, azeitona, os “Croquetes” (€8), de bochecha de porco, molho chimichurri e mostarda antiga, ou os “Pasteis de bacalhau” (€7), artesanais, com maionese de pimentos assados ou o tão português “Pica Pau” (€16), de novilho, molho de frigideira, cornichons, azeitona, e cebola grelhada.

As Tábuas, no CR7 Corner Bar & Bistrô são outra das boas opções, a começar pela “Tábua CR7” (€25), com uma seleção de queijos nacionais e internacionais, enchidos e carnes curadas do Alentejo, azeitona, compota, frutos secos e pão. Há ainda a “Tábua de queijos” (€15), a “Tábua de enchidos” (€16, e a “Tábua de Cecina” (€15), além de “Prego” (€13), “Habúrguer de salmão” (€13) e uma “Club CR7” (€15) com frango crocante, queijo cheddar, alface, tomate, bacon, pão e aioli.

Mas a verdadeira estrela da ementa é, naturalmente, “Hambúrguer CR7” (€15), que ataca a fome com 180 gramas de carne de novilho, reforça as laterais com cebola confitada e bacon tostado, defendendo o sabor com uma fatia de queijo cheddar, e usa como “arma secreta” um aquecido pão Brioche que envolve um ovo estrelado. À espera de serem chamados a jogo, umas batatas fritas levemente temperadas com raspa de limão. O “segredo” do hambúrguer do capitão da Seleção Nacional é um molho barbecue caseiro que envolve a alface e o tomate.

tiago sousa

Se as forças, no fim da partida, já faltarem, o Pestana CR7 Lisboa tem 83 quartos (a partir de €112), com destaque para os quatro CR Superior Rooftop e para a CR7 Suíte, para que, pelo menos por uma noite, sinta como é dormir como o melhor jogador do Mundo. Se preferir ver o joga de roupão, há, em cada quarto, televisões de 48 polegadas (1,22 m), HD, para que, deitado na cama, se sinta no estádio.

tiago sousa

O Pestana CR7 Lisboa (Rua do Comércio, 54, Lisboa. Tel. 210158100) foi construído num edifício histórico totalmente renovado, com um conforto digital absoluto, quartos sofisticados e serviços personalizados, num ambiente urbano, desenhado para o estilo de vida dos campeões.

