Aqui nasceu Portugal: os melhores hotéis para partir à conquista de Guimarães

Passeie pelas ruas empedradas plenas de história, descontraia nas esplanadas das animadas praças, visite o Castelo e o Palácio dos Duques antes de relaxar no conforto destes seis alojamentos vimaranenses, uma seleção do guia Boa Cama Boa Mesa 2022.

Conquistador Palace

Inaugurado em novembro, resulta da recuperação cuidada de uma casa apalaçada localizada no coração da cidade-berço. Cada um dos 14 alojamentos foi pensado e decorado ao pormenor, privilegiando o requinte dos traços arquitetónicos originais. Dos quartos e das suites, a maioria com varanda e vista sobre a cidade, destaca-se a penthouse. Todos refletem as experiências do proprietário, o tenista João Sousa, pelo mundo afora, adotando nomes de grandes cidades, como Paris, Kuala Lumpur, Shangai, Nova Iorque, Londres ou Melbourne. Bar, jardim com piscina, sala de massagens e terraço com vista privilegiada sobre a zona histórica de Guimarães complementam a oferta do Conquistador Palace. A partir de €160.

Rua de Camões 106, Guimarães Tel. 253144110

Hotel da Oliveira

Este hotel conta com 20 quartos de grande conforto, cada um distinguindo-se pelo tributo às artes e às tradições e figuras locais. As suítes gozam de vista privilegiada para a Praça da Oliveira. O lema comum do Hotel da Oliveira é “sentir Guimarães” e o atendimento personalizado garante simpatia e bons conselhos para explorar as redondezas. Aproveite para conhecer o restaurante Hool, cozinha ao comando da chef Liliana Moura e do chef Vítor Matos, e que dispõe de uma ótima esplanada para os dias quentes. A partir de €85.

Rua de Santa Maria, Largo da Oliveira, Guimarães Tel. 253514157

rui jorge

Vale de S. Torcato Hotel Rural

As recentes remodelações prometem uma experiência de maior conforto e relaxamento, tanto nos quartos e suítes, como na zona de estar. Nos dias de sol, considere a piscina exterior climatizada, mas também poderá agora usufruir de uma interior, com acesso para a zona superior. O serviço de massagens é muito cobiçado e conta também com um novo espaço. Privilegia-se a arte, com as esculturas de Dinis Ribeiro e as obras de Pedro Guimarães. Passe pelo wine bar para um fim de tarde perfeito no Vale de São Torcato. A partir de €80.

Rua das Charnecas, 100, São Torcato Tel. 253534008

Quinta da Cancela

A quinta está na mesma família há 300 anos e segue o legado da pequena produção vinícola. O atual proprietário vive aqui com a mulher e os filhos, que recebem calorosamente quem chega com vontade de uns momentos de serenidade. Sente-se sob as vinhas ou tome banhos de sol junto à piscina, planos ideais para si e para os seus. Solicite provas do vinho, com acompanhamento de sushi, num fim de tarde de verão. Complete esta experiência num dos quatro quartos da Quinta da Cancela ou na Casa das Bonecas. A partir de €130.

Rua da Liberdade, São Lourenço de Sande Tel. 919199299

Pousada Mosteiro Guimarães

Hoje um hotel, mas em tempos um mosteiro, mandado erguer no século XII pela primeira rainha de Portugal, D. Mafalda. Aqui descreve- -se o luxo aliado à antiguidade, sem se perder a essência do passado, pela permanência dos claustros. Pernoite num dos 51 quartos e suítes da Pousada Mosteiro de Guimarães, com vista para a cidade ou o jardim de oito hectares, e usufrua da piscina exterior. Prove os sabores regionais no restaurante, que presta homenagem à fundadora. A partir de €80.

Largo Domingos Leite de Castro, Guimarães Tel. 253511249

Casa de Sezim

Recebe-se com simpatia neste alojamento, com oito quartos de linha clássica e serviço esmerado. A decoração conservada, as paredes pintadas à mão e a coleção de objetos antigos conservam as memórias do proprietário e estendem-se aos oito quartos disponíveis na Casa de Sezim . Nos dias de sol, sente-se à varanda para tomar o pequeno-almoço e aprecie os pomares e jardins. Conheça as vinhas da casa e desloque-se até à adega para saber mais sobre o processo de vinificação e provar o vinho que aqui se produz. A partir de €90.

Rua de Sezim, São Tiago de Candoso Tel. 253523000