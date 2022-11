É para curiosos, apaixonados e profissionais: summit gastronómico no Mercado do Bolhão celebra produtos nacionais

Conhecido mundialmente pelo lado mais genuíno das gentes do Porto e por ser montra de bons produtos nacionais, o Mercado do Bolhão é o palco perfeito para acolher o Melting Gastronomy Summit que aqui se instala entre os dias 25 e 27 de novembro. Além de um programa bem recheado de pratos elaborados com os melhores produtos nacionais, do azeite ao vinho, passando por peixes, carnes e legumes da horta, há ainda espaço para diversas conversas entre especialistas, mas também curiosos e puros amantes de gastronomia.

Esta segunda edição do evento foca-se na proximidade no que se refere ao produto e às pessoas que o trabalham, tato no mar como na terra. Uma dúzia de chefs nacionais e internacionais são desafiados a conversar sobre o tema e, claro, a cozinhar alguns dos produtos e das receitas que distinguem a gastronomia portuguesa, como as sopas, os azeites, os arrozes, os pratos de porco e de peixe.

O objetivo do Melting Gastronomy Summit passa pela evolução conjunta que resulta de “aproximar produtores, investigadores, chefs, docentes, enólogos, gastrónomos e curiosos e, com eles, criar uma experiência que prevaleça, e que despolete conversas que possam ser trabalhadas pela área”, descreve-se em comunicado.

foto: guilherme oliveira/ c m porto

Duetos inéditos e ideais à prova

A cimeira apresenta as Melting Table Talks, moderadas pelo jornalista e crítico gastronómico Ricardo Dias Felner, onde marcarão presença produtores, jornalistas e investigadores ligados às várias temáticas, assim como convidados estrangeiros como os reconhecidos chefs espanhóis Edu Pérez (Tohqa) e Juanlu Fernández (Cañabota), que trazem o que de melhor se faz com frutos do mar na emergente região da Andaluzia, assim como o Projeto A.Mar, do Brasil, com os seus enchidos de peixe e foco na sustentabilidade.

Os vários dias do evento proporcionam duetos inéditos entre os chefs nacionais, como o que junta Nuno Castro (Fava Tonka) e Renato Cunha (Ferrugem) na estreia mundial de um sarrabulho vegetariano; André Magalhães (Taberna da Rua das Flores) a cozinhar com Francisco Alves, produtor de excelência de suínos de raça alentejana; o jornalista Edgardo Pacheco e a oleóloga Ana Carrilho, do Esporão, numa surpreendente (e doce) prova comentada de azeites; ou João Valente (O Batareo) traz consigo os peixes e os mariscos da sua mítica grelha; e no comando do grande tacho, Vasco Coelho Santos (Euskalduna) cozinhará uma sopa de peixe memorável, a fechar o dia.

Também o Serviço na Restauração, numa sessão conduzida pelo diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, tem lugar no certame.

A sessão de abertura, no dia 24 de novembro, conta ainda com “Ideias à Prova”, um momento criado para “parar e pensar” à mesa, como tão bem se faz em Portugal, e que reúne um chef, um enólogo, e Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, o elemento catalisador do pensamento convidado, que dará o mote à reflexão.

foto: filipa brito / c m porto

Festa da Partilha

Já a 27 de novembro acontece a Festa da Partilha, um almoço de domingo com tripas à moda do Porto que pretende incluir e agregar a comunidade. Será uma tarde de comemoração do empreendedorismo e da generosidade, enquanto se perpetua a profunda afinidade que cada portuense tem com a sua cidade. O almoço conta com presença da Federação das Confrarias Gastronómicas e coordenação do chef Hélio Loureiro.

Os bilhetes para as Melting Table Talks, que decorrem na sexta-feira, 25 entre as 12h00 e as 19h15 e no sábado, 26, entre as 12h00 e as 18h00, na Galeria do Mercado do Bolhão (R. Formosa, 4000-214 Porto) estão disponíveis para venda em versão diária com lugares na galeria central e lateral (€80 e €50, respetivamente) assim como versões para os dois dias (€120 e €75) no site do Melting Gastronomy Summit Tickets | Melting Gastronomy Summit 2022.

foto: c m porto