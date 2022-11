Descobrir a "Viagem do Elefante" em Figueira de Castelo Rodrigo

Descobrir os Territórios do Côa, à boleia da “Viagem do Elefante” de José Saramago, é o convite da nova Rota Turística e Literária. Cidadelhe, Sortelha e Almeida são alguns dos pontos de passagem desta rota, desenvolvida pela Territórios do Côa – Associação de Desenvolvimento Regional e que tem em Figueira de Castelo Rodrigo, Rainha da Amendoeira em Flor, em fevereiro e março, o último ponto de paragem antes de entrar em Espanha.

Neste roteiro visita-se a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, para conhecer património e tradições, como as amêndoas doces trabalhadas pelo projeto Sabores da Geninha, que encantou Saramago, aquando da passagem do Nobel da Literatura. Conheça ainda a Casa da Amendoeira que, apara além de prestar homenagem a um dos mais belos bilhetes postais da região: as amendoeiras em flor, procura inspiração na música. A casa tem quatro quartos, todos batizados com estilos musicais: Bossa Nova; Fado; Blues e Flamenco.

Em Figueira de Castelo Rodrigo, a inspiradora paisagem natural da serra da Marofa é também a razão para outras romarias. É da montanha que chega à mesa uma das receitas mais emblemáticas da região: o Borrego da Marofa assado na brasa e o restaurante Taverna da Matilde é um dos embaixadores desta herança cultural e gastronómica. Prove ainda a premiada Tarte de gravanços com gelado caseiro de amêndoa, que junta dois produtos emblemáticos destes territórios do interior Centro de Portugal.

aldeias históricas de portugal

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias , produzido pela PopUp Alive , estreia este sábado, dia 12 de novembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher , SIC Radical e SIC Internacional . Com o apoio à produção do Turismo Centro de Portugal, este é o sexto episódio da vigésima nona temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.