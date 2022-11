Novo glamping com domos geodésicos convida a descobrir a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto

Que tal acordar de manhã, bem cedo, de olhos postos na Paisagem Protegida da Serra de Montejunto? Este é um convite para usufruir a partir dos domos geodésicos, com terraço, que constituem a oferta de alojamento do novo glamping Sóis Montejunto Eco Lodge. Aberto desde o passado dia 2 de setembro, na Portela do Sol, no concelho de Alenquer, esta nova unidade hoteleira localiza-se precisamente no sopé da serra de Montejunto. Das oito domos geodésicas, quatro estão destinadas a casais e as restantes, também com beliche, têm capacidade para um casal, com duas crianças. A cerca de 50 km de Lisboa este é um ótimo ponto de partida para dias de aventura ao ar livre.

andre crispim

Todas as domos geodésicas dispõem de kitchenette equipada, bem como ar condicionado, indispensável nas noites frias de outono e inverno. Segundo Madalena Falé, assessora de comunicação deste alojamento, fundado por quatros sócios, dois brasileiros e dois sul-africanos, está previsto o aumento do número destas estruturas. O objetivo é dar resposta à procura deste local, seja por quem aprecia BTT, ciclismo ou caminhada, seja pelos apreciadores de momentos de tranquilidade na natureza.

Se o tempo estiver de feição, aproveite o terraço, para tomar o pequeno-almoço que é colocado à porta, à hora combinada no momento do check-in. Queijo fresco de uma queijaria de Alenquer, pão, croissantes e pastéis de nata de uma pastelaria da povoação vizinha, e fruta da época, são o bastante para abrir o apetite e para retemperar as energias, até porque atividades não faltam!

Parta à descoberta da paisagem protegida. Peça uma bicicleta todo-o-terreno na receção do alojamento e viva uma experiência radical neste cenário idílico. Dê a volta à serra de Montejunto, por exemplo, em percursos de ciclismo integrados em provas efetuadas por profissionais e amadores, ou escolha um dos seis trilhos desenhados nas imediações do Sóis Montejunto Eco Lodge, para uma caminhada em plena Natureza, com ou sem guia.

Descubra os segredos da pastorícia, a flora da serra da Montejunto e a importância da preservação desta paisagem protegida, na companhia de um dos pastores e das suas ovelhas. Complemente esta experiência com uma prova de queijos comentada por Diogo Amaro, mais conhecido como “O Castiço”, e conheça o processo de produção manual deste produto. Na receção pode também pedir conselhos e marcar mesa num dos restaurantes das redondezas.

Imperdíveis são igualmente as provas comentadas de vinhos da região, realizadas na adega, no âmbito da visita às quintas vinhateiras do concelho de Alenquer, na região dos Vinhos de Lisboa. Em contrapartida, há a possibilidade de levar o enólogo ou o produtor ao Sóis Montejunto Eco Lodge, para falar sobre os vinhos à mesa do bar instalado no mesmo edifício da receção. Acompanhe a conversa com uma tábua de queijos ou de enchidos, e esclareça todas as dúvidas acerca do trabalho na vinha e o processo de vinificação. Regenere o corpo e a alma, com uma sessão de ioga ou de massagens, no domo instalado para o efeito num dos pontos mais resguardados do Sóis Montejunto Eco Lodge ou no quarto.

andre crispim

Prolongue esta sensação de bem-estar no Sóis Montejunto Eco Lodge (Portela do Sol, Alenquer. Tel. 263789105), no jacuzzi de água quente, instalado ao ar livre, na sauna e na piscina, também de água aquecida, e sempre com os olhos postos na serra de Montejunto. Nesta nova unidade de glamping encontra tarifas desde €130.