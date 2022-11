Roteiro no Alqueva, entre o azeite de Moura e os vinhos de talha de Reguengos de Monsaraz

Cidade raiana, entre Espanha e o Guadiana, Moura é uma cidade alentejana que guarda lendas e séculos de História. O próprio nome remete para a ocupação árabe e o castelo medieval, ajuda a explicar a reconquista aos mouros e defesa perante o vizinho espanhol.

Com Alqueva a marcar a paisagem, os olivais de Moura são outra herança milenar e o território orgulha-se do azeite DOP aqui produzido pela Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos. Marcante na gastronomia da região, o ouro líquido destaca-se a par do presunto de Barrancos, outro grande embaixador do concelho, que podem ser apreciados no restaurante Taberna do Liberato.

Junto ao Grande Lago descobrem-se novos alojamentos, como o Monte da Estrela e em direção a Reguengos de Monsaraz provam-se vinhos de talha, na Adega José de Sousa, uma tradição que se perde na memória do tempo.

