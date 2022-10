Marisqueira emblemática da margem sul reabre em nova morada e com rooftop virado para o Tejo

Carlos Pinto mudou-se finalmente para a nova morada. Está na frente rio com vista sobre o Tejo, na Baía da Amora. A casa, fundada por Carlos Pinto, tornou-se pequena para acolher os comensais, que regularmente procuravam a marisqueira desde há oito anos. Também ficava situada na Amora (Seixal), mas a nova localização é bem mais especial. Carlos Pinto investiu num espaço maior, comprou cinco casas em ruínas na parte antiga da Amora, mesmo junto ao rio Tejo. A fórmula que fez sempre o sucesso da Marisqueira é intemporal e não foi mexida. Continua a oferecer uma variedade consistente de mariscos, desde sapateiras bem recheadas a lagostas e lavagantes, mas também caranguejo-real, canivetes, amêijoas, percebes, citando apenas alguns exemplos. Duas novidades, os peixes do mar chegados diariamente ao restaurante e o rooftop para degustação de champanhe e ostras.

A ideia é chegar cedo, ao final da tarde para jantar, quando a luz se torna mais amiga do olhar. A Marisqueira divide-se em dois espaços, o piso térreo, com cerca de 90 lugares, e o rooftop, com capacidade para 30 a 40 pessoas. Suba e comece por provar esta sinergia que é há muito um clássico, uma exaltação do paladar, ostras e champanhe. A ideia surgiu por acaso quando o projeto de arquitetura, mas o rooftop é hoje um lugar que marca a diferença neste restaurante.

A lista de champanhes começa nos vários Pommery (a partir de €65) e vai até ao Cristal, de Louis Roederer, e Dom Pérignon, de Moët & Chandon (ambos €380). Todavia, também a lista de espumantes está bem pensada, com propostas muito diferentes entre si como a Quinta das Bágeiras Super Reserva, Cartuxa Reserva), Vértice, Millésime e Rosé, e Murganheira Vintage, com preços entre os €25 e €40. No caso dos vinhos, as propostas percorrem várias regiões vitivinícolas do território nacional continental, Vinhos Verdes, Alentejo, Douro, Dão e, naturalmente, Setúbal, o distrito onde fica situada a marisqueira. Continuando nas bebidas, a atenção foge ainda para as sangrias da praxe com algumas variantes como a de espumante e maracujá.

Para além dos mariscos frescos, existem várias especialidades de cozinha de tacho como vários arrozes, de carabineiros com gambas (€55), de lagosta nacional (€120), de lavagante (€90) e de lingueirão (€18). Duas propostas de açordas e de caris, ambas declinadas na versão com lavagante (€90) e de gambas (€18 e €22/açorda e caril). Outros incontornáveis, as várias Massas, de lavagante (€90), santola (€45) e sapateira (€357, duas pessoas), além de outras especialidades muito requisitadas como a “Garoupa na frigideira” (€48/duas pessoas) e a “Cataplana à Casa” (€/kg).

Nos peixes, cerca de uma vintena de propostas de peixe fresco, como o salmonete, a garoupa, o imperador, o linguado ou o salongo, por exemplo, compõem a lista, mas há ainda a “Cabeça de garoupa grelhada”, “Posta de mero aberta grelhada” (€65), “Filetes de Peixe-galo” (preço variável) e “Pescada cozida com todos” (€28,50/kg).

Nas chamadas “sobremesas das marisqueiras”, as carnes, há naturalmente o “Bitoque” (€16) e o “Prego” (€8), ambos do lombo, assim como “Pica-pau” (€18), mas também um belo “Naco à Portuguesa” (€22). Nos doces, experimente o “Mil-folhas de batata-doce” (€5,10).

Carlos Pinto é o mentor do projeto e faz questão de escolher os vinhos, fazer as compras de peixes e mariscos, mas tem na cozinha duas cozinheiras que o acompanham desde sempre, Fátima Gonçalves e Paula Vargas. A Marisqueira O Pinto (Rua Fonte da Prata, 28, Amora, Seixal. Tel. 212215310) é um convite para conhecer outras pessoas e outras margens do Tejo. Fique pelo rooftop, após jantar, e descubra uma forma diferente de ver o rio, com as luzes das Baías, Seixal e Amora, a refletir sobre as suas águas.