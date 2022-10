Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas premeia chef do Algarve e restaurante de alma alentejana em Lisboa

Leonel Pereira, responsável pelo restaurante Check In, em Faro, foi premiado como “Chef Europeu 2022”, enquanto o Solar dos Nunes, localizado em Lisboa, mas com uma cozinha tradicional de base alentejana, conquistou a distinção de “Restaurante Europeu” do ano. Os prémios foram atribuídos em Dijon, no âmbito do congresso anual do Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas, uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é promover a gastronomia de qualidade na União Europeia. Neste conselho europeu, onde estão representadas confrarias de sete países (Espanha, França, Itália, Grécia, Hungria, Bélgica e Portugal) foram ainda atribuídos prémios ao produtor de vinhos Casa Santos Lima e ao evento Festival do Arinto & Sabores Saloios, que decorre anualmente em Bucelas. “Este prémio é meu, mas também de todos os cozinheiros de Portugal que dão o seu melhor dia a dia, para levar a nossa cozinha além-fronteiras”, escreveu Leonel Pereira nas redes sociais.

bruno filipe pires

Leonel Pereira: Investigar, compreender e respeitar o equilíbrio da natureza

O “Filete de corvina Americana”, assado e acompanhado de esparregado de verduras com plâncton marinho e molho de carabineiro brilha na ementa do restaurante Check In, em Faro, desde que, há três anos, coube a Leonel Pereira compreender o potencial gastronómico desta que é uma das espécies invasoras do Guadiana. Apaixonado pelo mar, o algarvio de gema, nascido em Alcoutim, participa em diversos projetos de investigação em colaboração com o CCMAR – Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Na cozinha de Leonel Pereira, a reflexão é uma constante: não se usam peixes ou mariscos em risco de extinção ao mesmo tempo que se utilizam outros capazes de equilibrar o ecossistema do mar, do rio e da Ria Formosa. Em particular a Tetraselmis CPT4, uma microalga com “inigualável aroma e sabor intenso a mar”. Invisível a olho nu, “numa micrograma sente-se na boca o oceano inteiro”, descreve. Identificada na Ria Formosa, está em curso um projeto para a produzir e comercializar, mas, para já, é usada em exclusivo na sua cozinha. As vantagens desta e outras plantas halófitas vai muito para além do palato: “as algas produzem 80% do oxigénio do planeta ao mesmo tempo que se alimentam de CO₂”, descreve. A Tetraselmis é uma das 12 plantas halófitas que foram identificadas, provadas e descritas no guia coordenado por Leonel Pereira e que contou com a colaboração de vários chefs, que analisaram características como o sabor, a crocância, a acidez, a salinidade, ou o nível cítrico. Oriundas da Ria Formosa e disponíveis para consumo, integram um projeto único a nível mundial que detalha as suas características singulares e usos gastronómicos. Muitos destes vegetais marinhos, como o rossio, a sarcocórnia, ou a diabelha são produzidas pela empresa algarvia RiaFresh e chegam agora a diversas cozinhas através do Extreme Gourmet.

“Sem investigação não se chega à excelência na cozinha. Sempre fui irrequieto e com vontade de estudar e aprender. Gosto de correr atrás do desconhecido porque quero chegar mais longe”, descreve o chef algarvio, “embaixador das microalgas”, e um apaixonado pelo mar e pela descoberta. “Sou muito mar. Todos os meus menus são 80% provenientes do mar, da ria e do rio”, garante, assegurando que nos 26 lugares do seu restaurante em Faro, a que acrescem 30 na esplanada, as propostas são pautadas pela sazonalidade, pelo respeito pelos ingredientes e pela sustentabilidade. Uma responsabilidade que, sublinha, está na mão de todos, em particular dos chefs. É por isso que tem especial cautela com peixes e outros frutos-do-mar cuja população está em risco de extinção: “nos meus menus há espécies que não entram há vários anos, para as proteger e como forma de protesto”, sublinha, apontando a pesca clandestina como uma ameaça grave que dizima espécies como a amêijoa, o pregado, o imperador, o salmonete, o ouriço ou os pepinos-do-mar. Até a cavala, usada para alimentar peixes de viveiro, começa a escassear, assegura. A preocupação deve ser de todos, em casa e no restaurante. “Há mais para além da cozinha. Um chef tem de se preocupar com a saúde das pessoas que serve e também com o ambiente. Temos de servir esse equilíbrio”.

Solar dos Nunes: alma alentejana

“A 15 de outubro de 1988 nascia o Restaurante Solar dos Nunes. Hoje completamos 34 anos de existência. Neste dia tão especial para nós, o nosso aniversário, ainda tivemos a feliz coincidência de sermos galardoados com o prémio de melhor restaurante europeu 2022. Não temos palavras para agradecer a todos!” Foi desta forma que o restaurante lisboeta de alma alentejana reagiu à distinção atribuída pelo Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas, em Dijon. “Além da gastronomia tradicional do Alentejo, pratos típicos da região, o nosso Solar dos Nunes apresenta variadas propostas de peixe da nossa costa, e carnes certificadas, entre outras iguarias”, descreve a gerência do restaurante em comunicado, acrescentando: “A qualidade dos produtos e do serviço e a excelência da garrafeira, composta por uma enorme diversidade de referências vínicas produzidas em Portugal, foram outros dos aspetos tidos em conta neste prémio de ‘Melhor Restaurante da Europa 2022’”

Em 2019, uma reportagem do Boa Cama Boa Mesa dava conta do crescimento do restaurante para responder a um número crescente de clientes. “O Solar dos Nunes é um restaurante procurado, desde sempre, por artistas dos quatro cantos do mundo que fazem questão de marcar o ponto sempre que querem provar a cozinha portuguesa genuína, sendo cada vez mais o ‘eleito dos famosos’, que passam pela capital. A sempre surpreendente Madonna, a estrela que descobriu Portugal e que parece não querer largar Lisboa, não foi exceção e escolheu ir ao Solar dos Nunes para se estrear nos sabores do Bacalhau à Brás e provar umas Costeletinhas de borrego fritas, acompanhadas por um vinho tinto da Cartuxa”. O Solar dos Nunes (Rua dos Lusíadas, 68, Lisboa. Tel. 213647359) funciona todos os dias ao almoço e ao jantar, com exceção de domingo, dia de descanso semanal.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!