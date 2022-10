David Costa, o único chef português com Estrela Michelin nos Estados Unidos, prepara jantar exclusivo em Lisboa

O ponto alto do “Fashion-Art-Food&Wine Festival”, em Lisboa, é o jantar a quatro mãos, “Les Dîners Sofitel”, que este sábado, dia 15 de outubro, junta Daniel Schlaipfer, responsável pela cozinha do Matiz Lisbon, a David Costa, chef do restaurante Adega, de San Jose, na Califórnia, o primeiro restaurante da cidade a ser reconhecido pelo Guia Michelin com uma Estrela e o único restaurante português nos Estados Unidos com esta distinção.

O jantar está marcado para as 19h30 de sábado e assinala o arranque da iniciativa “Fashion-Art-Food & Wine Festival”, que tem lugar nos vários hotéis da cadeia Sofitel a nível mundial. No Matiz Lisboa Restaurant & Bar, na Avenida da Liberdade, este menu exclusivo a quatro mãos custa €150 (bebidas incluídas).

Composto por seis momentos, o jantar promete uma viagem cultural de sabores, que alia um menu exclusivo orquestrado pelos dois chefs, harmonizado com uma seleção de vinhos e champanhes, apresentada pela sommelière Melissa Fischer. Esta noite especial é animada pelo trio Teresa Macedo, DJ Jade Alvim e conta com a participação especial de Frank Bechemilh.

“Tudo o que vou fazer já foi apresentado no restaurante Adega, sendo esta uma grande oportunidade para dar a conhecer um pouco mais o meu trabalho aos clientes portugueses”, antecipa David Costa.

A degustação tem início com o Amuse-bouche, “Vieiras marinadas com abacate fumado, caviar Oscietra” com brinde de champagne Laurent Perrier Millésimme 2012. Para as Entradas foram preprados “Salada de bivalves e carabineiro com vinaigrette de marisco” e “Creme de couve-flor com peras-bêbadas e trufa preta”, ambos pratos que fazem parte do menu do restaurante Adega. Esta salada harmoniza com o Terras do Grifo Reserva Branco, Rozès Douro. “O carabineiro foi um clássico do nosso restaurante durante dois anos, mas como estamos prestes a mudar a carta, à semelhança do que fazemos com muita regularidade, de forma a usar os melhores produtos do dia ou da semana, penso que vou fazer uma nova versão desse mesmo prato ainda que com os mesmos ingredientes”. O prato de peixe é “Robalo selvagem salteado, alcachofras grelhadas, percebes e molho com ostras” que casa com o Grande Reserva Branco 2017, Rozès Douro. No capítulo das carnes existe a possibilidade de saborear mais um prato do premiado restaurante português da Califórnia, “Wagyu A5 grelhado, morilles recheados com rabo de boi e romanesco assado”, acompanhado pelo tinto Millésime 2015, Château Phelan Ségur. Para a sobremesa, os chefs prepararam “Texturas de chocolate São Tomé 62% com sorvete de queijo fresco e geleia de vinho de Porto”.

“No Adega, a cozinha é um misto das minhas raízes com o que fui aprendendo, e continuo a aprender, ao longo dos anos”, conta David Costa. “Faço questão de utilizar todos os produtos portugueses que consigo obter, como azeite, azeitonas, polvo, flor de sal, combinados com a excelência de produtos biológicos que encontramos na Califórnia, como abalone, algas, carne, vegetais, peixe, bem como outros ingredientes internacionais”.

Para além do Adega, o chef é proprietário do “Petiscos”, também em San Jose, e neste projeto a ideia é utilizar tudo o que consegue de origem portuguesa, “é um trabalho muito mais ligado às minhas raízes e às tradições nacionais, como é o caso das saudosas sardinhas assadas, língua estufada, tripas à moda do Porto, polvo à lagareiro ou bacalhau com natas”.





As celebrações do “Fashion-Art-Food & Wine Festival” decorrem no Sofitel Lisbon Liberdade até 26 de outubro, com vários eventos, através dos quais se pretende prestigiar a marca de hospitalidade com experiências culinárias únicas. Por isso, para o chef Daniel Schlaipfer, “fazia todo o sentido o convite ao chef David Costa, consagrado pelo seu trabalho extraordinário no restaurante Adega”. Daniel Schlaipfer olha para este jantar a quatro mãos como “um encontro amigável que resulta numa noite que queremos que seja memorável para todos, com todo o estilo da “Live the French Way”. Nesta noite faz-nos saber que encontraremos “a riqueza dos sabores genuínos e locais aliada à sofisticação da técnica da cozinha francesa, que faz parte da minha formação, e o respeito pelos produtos tradicionais permitiram-me criar uma cozinha de sabores bem portugueses com o requinte da marca Sofitel”. E acentua que “estes princípios foram os mesmos que me inspiraram para o jantar Les Dîners Sofitel e que vão ao encontro dos valores do chef David Costa porque ambos procurámos enaltecer os sabores e presentear os convidados com combinações que surpreendam e enriqueçam o melhor que temos na costa portuguesa ou no prado”.

No dia 15 de outubro é ainda inaugurada a exposição “When Fashion becomes Art “prêt-a-porter””, por Stephane Koerwyn, que alia a moda a esculturas metálicas e sobreposições de pintura, patente no lounge do Sofitel Lisbon Liberdade. Dia 26 de outubro acontece o “Portugal Wine Tasting & Perfums”, workshop da perfumista Cláudia Camacho que junta os aromas da perfumaria às notas do vinho e, durante todo o mês de outubro, os fins de tarde e as noites são brindados com as performances do bartender no Matiz Lisbon (Av. da Liberdade, 127, Lisboa. Tel. 213228350) que dá a conhecer as fórmulas de preparação dos seus cocktails, sem segredos.

