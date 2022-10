Jantar de caviar e ementas inspiradas em filmes italianos abrem o apetite para novo restaurante em Lisboa

Naturalmente serão muitos aqueles que já viram “La Dolce Vita” repetidas vezes, mas, com este tipo de filme, uma vez mais nunca é demais, e a cena de encontro entre Marcello Mastroianni e Anita Ekberg na Fontana di Trevi, a “fonte dos desejos”, em Roma, é eterna e absolutamente inspiradora para uma boa noite de conversa, acompanhada por sabores italianos, criados especificamente para esta ocasião. A primeira das Noites Italianas do Davvero, o restaurante do hotel Sublime Lisboa acontece no dia 12 de outubro. A sessão de cinema tem hora marcada, sempre pelas 18h30. Os lugares estão limitados a 16 pessoas. Depois é entregar-se ao menu criado por Isaac Kumi, o chef que descreve a cozinha como “arte, amore i passione”.

Para celebrar “La Dolce Vita”, a ementa desenhada para a primeira noite de cinema italiano, começa com “Carciofi alla Giudia”, alcachofras crocantes com alioli-cantábrico, um clássico da cozinha romana de origem judaica. Depois há “Ravioli “Caramella” di Ricotta e Spinaci”, um ravioli em forma de rebuçado, recheado com queijo ricotta e espinafres, com molho suave de manteiga e sálvia. Segue-se mais um clássico, como convém a uma ementa que complementa a visualização de La Dolce Vita, neste caso “Saltimbocca alla Romana”, escalopes de vitela com prosciutto e sálvia, ao molho de limão, puré de batata. Termina com o “Gelato alla Ricotta di Pecora, Fichi Caramellati e Mandorle”, gelado de ricota de ovelha, figos caramelizados e amêndoas. O menu degustação é inspirado na tradição culinária italiana, mas sobretudo romana, propõe uma viagem pelos clássicos da cozinha do país de Fellini. Inclui aperitivo, entrada, prato principal, sobremesa, vinho, água e refrigerantes e café (€60).

Depois de La Dolce Vita, a 23 de novembro é possível assistir “Goodfellas”, de Martin Scorsese, seguido de um menu específico criado para o jantar dessa noite, e, a 14 de dezembro, será a vez de o coração palpitar com Diane Lane em “Under the Tuscan Sun”, de Audrey Wells, também com menu especial para o serão. A iniciativa prolonga-se em 2023, estando as datas ainda confirmar, mas já com a programação selecionada, nomeadamente “Un Americano a Roma”, de Steno, seguido de “Moonstruck”, de Norman Jewison, e, por fim, “The Big Night”, de Campbell Scott & Stanley Tucci.

As reservas para as Noites Italianas do restaurante Davvero (Rua Artilharia 1, 70, Lisboa. Tel. 911771610) são obrigatórias.

Novo brunch e jantar de caviar

No calendário de iniciativas do restaurante registe-se a realização no dia 22 de outubro de um jantar exclusivo dedicado ao caviar e ao champanhe. Assim, vão estar à prova quatro caviares Diniz & Lima Mayer. Para além da apresentação e degustação de cada caviar, existe um menu, com cerca de 50g de caviar por pessoa, especificamente preparado pelo chef Isaac Kumi. O jantar obriga a reserve e está disponível apenas para 16 pessoas.

O restaurante Davvero anuncia também mais uma novidade. O “Bellini brunch”, uma experiência que consiste em quatro momentos e que mistura o que tradicionalmente encontramos num brunch com pratos italianos e Bellinis durante toda a refeição. O brunch é servido aos domingos das 12h00 às 15h30 (€49), com preços especiais para crianças consoante a idade e gratuito até aos 4 anos. Começa por uma seleção de queijos, charcutaria, focaccia, grisisni e roll, “Tagliere di Formaggi, Prosciutto e Focaccia Barese”, segue-se o Trio de Pannochia, milho-doce com parmesão, paprica e coentros, “Vitello Tonnato” e “Aspargi, Uova e Asiago” (espargos, ovo e queijo Asiago).

Depois pode escolher entre “Risotto Gamberi” (risotto de camarão), “Tagliolini ai Funghi Gratinati” (tagliolini gratinado com cogumelos), e “Paccheri, burrata, pomodorini”, “Insalata di Castel Franco” (salada de alface orgânica, grão-de-bico, tomate, cebola roxa, feijão-verde, mozarela e manjericão), e ainda “Piccatine di Vitello al Limone” (escalopes de vitela, ao molho de limão, puré de trufas). Termine com um doce, também à escolha, “Trio di mignon italiani”, “Gelato di vaniglia e noci sabbiose” (gelado de baunilha, avelã crocante, creme de pistácio) ou espetadinhas de fruta.

