Conheça 10 hotéis onde a saúde de corpo e mente está em primeiro lugar

Desintoxicar, emagrecer, tonificar ou respirar melhor? O bem-estar físico e o mental são a grande meta destes espaços dedicados a cuidar do corpo numa abordagem holística. Quer seja através de um tratamento breve ou de uma semana de cura, no movimento de uma intensa atividade física em terra, no ar ou na água, deixando-se envolver tranquilamente por mãos experientes numa massagem curativa ou relaxante, estes 10 hotéis promovem o que todos sabemos há muito: a saúde está em primeiro lugar.

Six Senses Douro Valley: Em sintonia com os elementos

Verdadeiro refúgio de bem-estar, este é um hotel dedicado ao equilíbrio entre corpo e mente e ao contacto com a natureza deslumbrante do Vale Abraão, em Lamego. Rodeado de vinhedos, floresta e jardins seculares, com o Douro a anunciar-se à vista, o Six Senses Douro Valley (Tel. 254660600) estimula a desligar do que fica lá fora. Seguindo a vocação alinhar corpo e espírito, o Spa é um dos mais completos do país em termos de terapias de beleza e bem-estar, mas também oferece programas de cura de vários dias, numa abordagem holística que pode ser desenhada pelo hóspede ou aconselhada por especialistas. Pode criar os seus próprios produtos naturais em workshops, ou abraçar o espírito do Douro numa massagem facial antioxidante baseada nas propriedades da uva. Há um cardápio imenso que convida a deixar-se conduzir por mãos experientes em massagens, esfoliações, cromoterapia e crioterapia, mas também programas conjugados que prometem um detox completo, rejuvenescimento, melhorar o sono, fortalecer a imunidade, relaxar em profundidade ou refletir profundamente num dia para ouvir o coração e começar a mudar de vida. Outra abordagem possível é optar por uma Integrative health: Uma consulta que avalia a sua relação com o corpo e ajuda a harmonizá-la com base em três pilares: respiração, alimento e movimento.

Vila Vita Parc: Saúde, beleza e bem-estar

Aproximar os hóspedes da natureza e de um modo de vida mais saudável é uma prática comum no Vila Vita. Eleito Melhor Resort Spa em Portugal 2021, nos World Spa Awards, santuá­rio de bem-estar e tranquili­dade, o Vila Vita Spa by Sis­ley Paris (Tel. 282310100), inserido no resort em Porches, no Algarve, tem também o Melhor Tra­tamento Assinatura de Spa no Mundo 2021, o Golden Quartz. Combina técnicas de massagem e aplicação de pindas com cristais de para transmitir ao corpo um nível de relaxamento mais profundo, equivalente ao conforto da areia quente na praia. Pode experimentá-lo num programa mais alargado, o Vital Purify que inclui, ao longo de três dias, cardio, drenagem linfática e consulta de nutrição. Em cinco dias de retiro, o programa inclui o Facial Sisley Phyto Aromatic Purifying e o Hypoxi-Dermologia, método inovador de modelação de corpo único em Portugal. Participe nas aulas de yoga suspenso e faça meditação no Studio Fitness com paredes de vidro e vista para os jardins ou peça para desenharem um programa de saúde e bem-estar à medida dos seus desejos, combinando atividades diversas.

Hotel Rural Terapia do Sono Montemor-o-Novo: Equilíbrio na planície alentejana

É baseado no equilíbrio da natureza envolvente e na importância de transferir esse equilíbrio para o corpo, apresentando um conceito inovador, que alia uma componente turística de lazer a uma componente de bem-estar holístico. Mais do que um hotel ou clínica, é uma promessa de descanso e revitalização. A localização do Hotel Rural Terapia do Sono (Tel. 266009970), no Monte do Vagar, em Lavre privilegiada transporta os hóspedes para o imaginário de campo, de tranquilidade e de conforto, ao mesmo que reforça a ligação à natureza e a importância do repouso. Tem 32 quartos de diversas tipologias, Spa, sauna, duche de balde de madeira e banho turco.

Longevity Health & Wellness Hotel Portimão: Prevenir e regenerar

As férias aliam-se à saúde e bem-estar através da “Medicina Moderna Longevity”, que aposta na prevenção de doenças através de programas de nutrição, dieta, desintoxicação e exercício, e na medicina regenerativa, com o apoio de testes médicos, genéticos e hormonais. A medicina holística e a medicina integrativa, que integra as práticas médicas ocidentais convencionais com tratamentos de medicina complementar, são também uma forte componente dos programas disponibilizados pelo Longevity Health & Wellness Hotel Portimão (Tel. 282248890).

Pine Cliffs Resort: Cura com canabidiol

Munido de tecnologia de ponta e com ofertas sempre vanguardista na área de saúde e bem-estar, o Serenity Spa do Pine Cliffs Resort (Tel. 289500100) disponibiliza agora tratamentos inovadores à base de canabidiol (CBD), substância extraída da canábis, que proporcionam uma experiência verdadeiramente calmante e curativa. Com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, a abordagem terapêutica é desenvolvida em tratamentos corporais e faciais, que auxiliam na regeneração dos tecidos e no equilíbrio dos pontos energéticos.

H2otel Congress & Medical Spa: Tratamentos termais

A água é de circulação profunda. Tem origem na Serra da Estrela e contém propriedades curativas para numerosas maleitas. Em Unhais da Serra, no Aquadome Mountain Spa do H2otel Congress & Medical Spa (275970020), as Aquatermas colocam o foco na saúde, prevenção e bem-estar, tirando partido das qualidades desta água mineral natural (termal) nos tratamentos, por exemplo, das doenças das vias respiratórias, reumatismos ou doenças dos aparelhos digestivo e circulatório.

Solar Alvura Health Hotel: Saúde e bem-estar de luxo no Algarve

É focado para a perda de peso, mas tem na sustentabilidade um dos seus pilares. Propriedade de Eva Orsmond, uma médica finlandesa com experiência internacional em terapias para o bem estar, proporciona tratamentos vocacionados para uma vida mais saudável. Aceita apenas um mínimo de três noites e para cada hóspede é desenhada uma terapia especifica, baseada no exercício físico, na alimentação à base de vegetais e na ausência do consumo de álcool. Os 21 quartos do Solar Alvura Health Hotel (Tel. 925009405), em Moncarapacho são todos diferentes, decorados com um cruzamento entre os materiais recentes e antiguidades, compradas essencialmente no Algarve.

Aquavillage Health Resort & Spa: Lamas e duches terapêuticos

Em Penalva de Alva, Oliveira do Hospital, as águas termais são fonte de cura no Aquavillage Health Resort & Spa (Tel. 238249043). Do banho quente ao Pack Termal, incluindo os duches Vichy, Circular e Escocês e hidromassagem, estas águas trazem benefícios para a pele e saúde. Encontra o melhor de dois mundos no Duche Vichy com Lamas Terapêuticas. Liberta a tensão graças a uma massagem profunda e localizada, com foco nos pontos de tensão e dor, e tira partido das propriedades da água termal.

Vilalara Thalassa Resort: Fonte de saúde e ecologia

O impacto na natureza já faz parte dos critérios para a escolha de um lugar para relaxar. O Vilalara Thalassa Resort (Tel. 282320000), em Porches, no Algarve, integra um dos cinco melhores centros de talassoterapia do mundo e acaba de receber a Certificação Biosphere, a primeira distinção dedicada ao sector do Turismo que responde aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Reduziu o plástico e transporte através do sistema de recarga de produtos de higiene pessoal e aumentou a poupança de água doce graças à extração de água do mar para três das suas piscinas exteriores e piscinas de tratamento. Escolha entre Pilates, Yoga, Aqua Fit ou workshops de dança.

Terra Nostra Garden Hotel: Águas vulcânicas ricas em ferro e minerais

Destino de redescoberta da natureza, as ilhas dos Açores são um exemplo de sustentabilidade. No coração da ilha de São Miguel, no centro do Vale das Furnas, o Parque Terra Nostra abriga um refúgio de relaxamento, o Terra Nostra Garden Hotel (Tel. 296549090).Faça uma imersão na vegetação do Parque, admire a coleção de camélias e fique mergulhado no tanque termal. Repleto de água vulcânica das fontes termais, a uma temperatura constante de 40°C, rica em ferro e outros minerais altamente benéficos para a pele, proporciona um relaxamento completo e sem comparação.

