Expresso lança SER, que passará a reunir conteúdos sobre sustentabilidade

Porque não basta parecer, é preciso SER

O Expresso vai lançar uma nova plataforma para discutir um país económico, social e ambientalmente mais sustentável. O Expresso SER — Sustentável, Ecológico, Responsável — arranca já no dia 16 de setembro com a oferta a todos os leitores de cinco manuais de sustentabilidade. Porque o combate às alterações climáticas e a procura pela igualdade de oportunidades, entre outros desafios, devem fazer parte do dia a dia, estes manuais apresentam ideias para aplicarmos em casa, no trabalho, em férias ou ao ar livre.

A partir de meados de setembro, os subscritores do Expresso poderão contar com uma nova newsletter quinzenal, dedicada a temas de sustentabilidade ambiental, social e de governance.

E, a partir de outubro, “Vamos falar de sustentabilidade”, através de um novo ciclo de conversas e eventos para os quais convidamos todos os assinantes e leitores.

Num ano em que as alterações climáticas, a escalada dos preços dos combustíveis e a inflação vão condicionar as nossas escolhas, é importante não esquecermos todos os outros desafios que podem tornar Portugal mais sustentável, como a igualdade de oportunidades, o acesso à saúde, a sustentabilidade nas empresas e uma maior responsabilidade social.

Esse é o compromisso do Expresso: discutir, refletir e assumir que todos precisamos de caminhar para um novo paradigma.

Porque não basta parecer, é preciso SER.

Calendário de oferta aos leitores Expresso | papel e digital