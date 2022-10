Antigo convento templário e hospital, conheça o hotel de Braga que conquistou um "Óscar" de turismo

Numa cidade com mais de 2000 anos de história não faltam episódios, marcas do passado, lembranças e emblemas de determinadas épocas. Em Braga, o passado romano e o legado religioso convidam para uma demorada viagem pela História, que percorre as ruas da cidade, museus, igrejas e até espaços privados. Percorra “Caminhos com História”, procure os vestígios da época romana (quando se chamava Bracara Augusta, homenageando o imperador Augusto), visite a primeira Sé Catedral do país, mandada construir no século XII, e suba ao Bom Jesus do Monte, a pé ou no funicular de 1882, o primeiro da Península Ibérica. Braga é também famosa pelas muitas igrejas e santuários, pela arte sacra, pela inspiração barroca e pelo centro histórico.

Em 2021, Braga foi eleita Melhor Destino Europeu para visitar nas votações da iniciativa European Best Destinations. Agora, em 2022, a cidade volta a destacar-se, mas por um dos hotéis localizados no centro histórico: o Vila Galé Collection Braga, distinguido, nos World Travel Awards 2022, conhecidos como “Óscares” de turismo, na categoria “Europe’s Leading Landmak Hotel”, ou seja, o hotel mais icónico ou marcante da Europa. O galardão foi entregue em Maiorca e votaram nesta edição, vários profissionais e especialistas do setor, da comunicação social e de clientes em todo o mundo. O hotel já tinha sido nomeado nos últimos três anos.

Inaugurado em 2018, após um investimento de 8 milhões de euros, o Vila Galé Collection Braga orgulha-se do legado histórico de mais de 500 anos bem patente no edifício, o primeiro no país a ser construído de raiz para albergar um hospital. O enorme claustro, os espaços amplos e muitos detalhes - incluindo achados antigos - encontrados no local revelam a identidade do antigo Hospital de São Marcos, que aqui funcionou até 2011. Por curiosidade, refira-se a capela dedicada ao São Bentinho, colada ao hotel, numa lateral, local de peregrinação diária constante e um dos locais religiosos mais venerados na cidade.

Respeitando a vertente histórica e arquitetónica do edifício, construído no local onde existia uma ermida dedicada a São Marcos, uma albergaria e um convento templário, o hotel manteve a estrutura existente e alguns elementos originais como os tetos abobadados. Observe o claustro e aproveite o elevador panorâmico. O hotel Vila Galé Collection Braga oferece, além de uma reconstrução cuidada e com atenção aos detalhes, 123 quartos e suites (a partir de €110), piscinas exteriores para adultos e crianças, Satsanga Spa & Wellness com piscina interior, ginásio e salas de massagens. Conta ainda com dois restaurantes, bar e adega dedicada aos vinhos Santa Vitória (Alentejo) e Val Moreira (Douro), marcas detidas pelo grupo Vila Galé.

Composto por três blocos, onde constam o edifício D. Diogo Sousa, o edifício D. Frei Caetano Brandão e o edifício D. Frei Bartolomeu dos Mártires, remonta a 1508 e, enquanto hospital, foi erguido no local onde existia uma ermida, pelo menos desde o século XII, dedicada a São Marcos, e ainda uma albergaria e um convento templário, que seria extinto em 1312 para dar lugar ao dito hospital. Foi então D. Diogo de Sousa quem o fundou, reunindo neste novo organismo todos os outros existentes na cidade, num esforço de centralização das instituições assistenciais de Braga.

O Vila Galé Collection Braga (Largo Carlos Amarante, 150, Braga. Tel. 253146000) surpreende pela recuperação cuidada, pela atenção dedicada aos detalhes e pela vasta coleção de Arte Sacra que apresenta, nos quartos, corredores e áreas comuns.

