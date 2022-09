Santuário da natureza, alojamento às portas de Guimarães aposta no exotismo e na exclusividade

Abriu em plena pandemia, este pedaço de Éden, localizado a poucos quilómetros da cidade de Guimarães. Tem apenas dois bungalows, o Jacuzzi Bungalow, que pode ser alugado como T1 para duas pessoas (a partir de €220), com capacidade para alojar quatro pessoas, com quarto com cama de casal, cozinha equipada, um contemplativo alpendre, sala de estar, casa de banho e, ainda, a dar o nome ao alojamento, um jacuzzi privado, com a água sempre aquecida, entre 36 e 38 graus.

O segundo alojamento do Refúgio Saltus chama-se Penedo Bungalow (a partir de €180), e está inserido no bosque de castanheiros da propriedade. Oferece uma suite com cama king size, uma kitchenette equipada e um alpendre com vista para as cascatas. Vocacionado para escapadinhas românticas, dá acesso à piscina do alojamento localizado entre uma plantação de bananeiras e diversas plantas exóticas que aromatizam o ar, criando um ambiente de romance. Permite ainda a utilização da sauna, com vista para o bosque, e dá acesso aos passadiços e às pequenas cascatas no riacho que atravessa a propriedade.

Caso pretenda, pode alugar o Refúgio Saltus na totalidade (a partir de €500), e ficar com o alojamento em exclusivo. Não tem serviço de refeições, apenas entregam o pequeno-almoço numa cesta pela manhã, mas asseguram parcerias com vários restaurantes da “cidade berço”, que entregam de forma rápida na propriedade, os mais genuínos sabores regionais.

Paula e António Trindade são o casal responsável pela criação de deste projeto turístico. Foi pensado para ser casa de férias da família, para posteriormente ser alojamento aberto ao público. Com as limitações da pandemia e com a procura de alojamentos isolados e seguros, decidiram avançar com a abertura do Refúgio Saltus ao público.

O Refúgio Saltus (Souto, São Salvador, Guimarães. Tel. 910615043) vai ser, em breve, objeto de obras de melhoramento, para se tornar, ainda mais, um verdadeiro santuário de natureza e o destino para férias exóticas sem ter de sair de Portugal.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!