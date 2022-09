Turismo acessível: aplicação gratuita ajuda a servir hóspedes com necessidades especiais

A inclusão faz cada vez mais parte da linguagem global e o turismo é parte interessada em conseguir adaptar-se da melhor forma possível a clientes com acessibilidade condicionada e necessidades especiais. De forma a ajudar os profissionais do sector foi criada uma Web App criativa, inovadora e gratuita, capaz de capacitar os colaboradores de alojamentos turísticos (desde hotéis ao alojamento local) sobre a temática da acessibilidade, com vista a melhorar a experiência do hóspede com necessidades específicas na utilização dos espaços.



A aplicação, bilingue, oferece conhecimento na matéria da acessibilidade e, assim, mais confiança para corresponder aos desejos e necessidades de grupos ou pessoas que utilizam serviços diferenciados. De forma simplificada, o utilizador pode consultar duas seções principais: uma com a caracterização dos perfis de limitação (motora, visual, intelectual, auditiva, incluindo segmento sénior), e outra com as áreas do alojamento, nomeadamente acessos, mobilidade, quarto, receção e restaurante, traduzindo a sua utilização um importante exercício de cidadania e fonte geradora de equidade e bem-estar social.

josé vicente

A GuestAccess, assim se chama esta Web App que pode ser acedida de forma gratuita no Google Play ou através do link guestaccess-nest.pt, foi desenvolvida pelo NEST - Centro de Inovação do Turismo e pela Associação Accessible Portugal (associação para a promoção de um turismo para todos), em parceria com o Turismo de Portugal. Os promotores recomendam o uso desta aplicação na receção, quando os hotéis sabem que vão receber hóspedes com limitações funcionais ou sempre que necessário.

A GuestAccess recebeu uma menção honrosa e foi finalista da edição 2021 do PNT - Prémio Nacional de Turismo, uma iniciativa do Expresso e do BPI, na categoria de Turismo Inclusivo, que teve como vencedor o projeto AccessTUR promovido pela Accessible Portugal, com o apoio do Turismo do Centro, e das sete Comunidades Intermunicipais (CIM) da região.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!