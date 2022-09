Dar a conhecer o turismo inclusivo e desmistificar a deficiência é prioridade de projeto social

A qualificação da oferta e procura turística, o desenvolvimento do potencial turístico da Região Centro e a desmistificação de preconceitos sobre as pessoas com deficiência são o porta estandarte da AcessTUR, um projeto promovido pela Accessible Portugal com o apoio do Turismo do Centro, e das sete Comunidades Intermunicipais (CIM’s) da região (Aveiro, Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Coimbra, Oeste, Médio Tejo, e Viseu Dão Lafões).

A importância deste projeto iniciado em 2019 na área da inclusão social e combate às desigualdades no acesso ao turismo nos 90 municípios das sete CIM’s valeu-lhe a atribuição do Prémio Turismo Inclusivo, do Prémio Nacional de Turismo na última edição, de 2021.

No âmbito do turismo acessível especial destaque também para o projeto TUR4all, uma plataforma com site e app para dispositivos móveis que, à distância de um clique, disponibiliza as melhores experiências turísticas do país a pessoas com especiais necessidades de acessibilidade.

Apresentada em sete línguas (português, castelhano, francês, inglês, alemão, italiano e mandarim), a plataforma, que alavancou o projeto AcessTUR, oferece informação objetiva sobre locais de alojamento, restauração, atividades lúdicas e as condições de acessibilidade oferecidas. Os conteúdos foram analisados por especialistas em acessibilidade e avaliados e comentados por utilizadores alvo, de forma a tornar esta ferramenta perfeitamente funcional.



O AcessTUR foi o projeto vencedor do Prémio Nacional de Turismo (PNT), uma iniciativa do Expresso e do BPI, na categoria de Turismo Inclusivo.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!