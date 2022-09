Cores e aromas africanos à mesa no Congresso dos Cozinheiros

Esta é “uma oportunidade de conhecer melhor a rica herança cultural africana e a sua importante presença na cozinha portuguesa e internacional. É importante para ficarmos a conhecer pessoas com uma ação social impactante através do seu trabalho no mundo da gastronomia. Interessa-nos um mundo mais equilibrado e justo, para todos, independentemente da sua origem”. A frase é de Paulo Amado, fundador do Congresso dos Cozinheiros, numa antevisão da edição 18 do Congresso dos Cozinheiros, que decorre nos dias 25 e 26 de setembro, nos Nirvana Studios, em Oeiras. Esta é, segundo o organizador, uma “oportunidade para aprender mais sobre a riqueza das pessoas, gastronomia e cultura africana. Para apresentar, debater, degustar e fomentar um papel de maior reconhecimento dos profissionais, dos produtos e tradições do grande continente”.

filipe vera-cruz

Entre os oradores confirmados, o destaque vai para a presença de Fatmata Binta (Natural da Serra Leoa, chef de cozinha nómada e embaixadora da cozinha da tribo Fulani. Em 2021 foi galardoada com o prémio The Best Chef Rising Star pela The Best Chef Awards e já em 2022 recebeu a distinção do Basque Culinary World Prize), Sheree Williams (norte-americana, fundadora e diretora-executiva da organização The Global Food and Drink Initiative e editora da Cuisine Noir Magazine) e Najat Kaanache (Cozinheira basca de San Sebastián de origem marroquina e proprietária do restaurante Cús, na cidade do México e de seis espaços na medina de Fez, incluindo o Nur, distinguido como o Melhor Restaurante de África e o Melhor Restaurante Marroquino do Mundo em 2017 pela World Luxury Restaurant Awards).

filipe vera-cruz

Também Jeny Sulemange (Cozinheira moçambicana da região de Nampula, lidera o conhecido restaurante Cantinho do Aziz, em Lisboa. É autora de um livro de receitas e a protagonista de uma série documental na Amazon Prime, onde apresenta as suas viagens pelo mundo, com destaque para os sabores e convidados de raiz africana e portuguesa) marca presença, bem como João Carlos Silva (chef Roça São João dos Angolares, São Tomé e Príncipe), Helt Araújo (chef Flor do Duque, Luanda), António Belotti (chef Grupo 887, San Sebastian), Marlene Vieira (chef Marlene, Lisboa) João Sá (chef Sála, Lisboa) Carlos Coelho (fundador Ivity Brand Corp, Lisboa), Martí Guixé (coproprietário Solar Kitchen Restaurant), Lídia Brás (chef Stramuntana, Vila Nova de Gaia), Michele Marques (chef Mercearia Gadanha, Estremoz), João Viegas (chef Atlântico – Vila Vita Parc, Porches), e Carla Sousa (chef de cozinha).

Aguardado é também, nesta edição do Congresso dos Cozinheiros, Dieter Koschina (chef Vila Joya, Albufeira), Hugo Dias de Castro e Anna Fuentes (proprietários O Pastus, Oeiras), Pedro Abril (chef Musa da Bica, Lisboa), Rodrigo Castelo (chef Ó Balcão, Santarém), Teresa Castro (chef Sambo de Castro, Lisboa), Diogo Novais Pereira (chef Porinhos, Fafe), Virito Pã (chef e autor), Mauro Álison (chef Hotel Casa Palmela) e Mauro Loureiro (chef NX Academy, Almada). Joana Duarte (Formadora na EHT Setúbal), Nikita Polido (Chef Celmar, Meco), José Júlio Vintém (chef Tombalobos, Portalegre), Vítor Adão (chef Plano e Planto), Fátima Lopes e Hélio Loureiro (embaixadores da Carne de Coelho Europeu), Miguel Rocha Vieira (chef de cozinha), Hugo Alves (chef Norma e CCA 2021, Guimarães), Ana Magalhães (sub-chef Six Senses Douro e CCA 2022), Alana Mostachio (VDB Bistronomie, Lisboa), Liliana Abreu (chef Kampo, Madeira) e Vladimir Veiga (chef LAB, Lisboa) marcam presença.

Quanto à ação do evento, vai dividir-se entre o Palco INTER onde vão decorrer as conversas e as apresentações, o Palco Produto dedicado a demonstrações de cozinha e produtos com degustação, o Palco Nós as Pessoas focado em conversas sobre a importância do bem-estar mental na restauração, o Palco Música dedicado a atuações musicais, a Área de Exposição onde será possível conhecer as novidades de produtos e equipamentos de cozinha e a Área de Alimentação onde se vão degustar as iguarias de chefs convidados.

filipe vera-cruz

Nesta edição do Congresso dos Cozinheiros, terá lugar ainda a Final da prova “O Melhor Pastel de Nata 2022”, um evento criado em 2009 e do qual o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes é presidente de júri. Estarão presentes os pastéis de nata dos 12 estabelecimentos finalistas. O ano passado sagrou-se vencedor o pastel de nata da Padaria da Né, na Damaia. Haverá também uma Rota de Restaurantes, a decorrer na vila anfitriã, Oeiras, entre 16 e 26 de setembro, em que cerca de 20 estabelecimentos serão convidados a destacar uma especialidade da casa.

Os bilhetes para aceder ao CNC, no Nirvana Studios (Estrada Militar, 66, Barcarena, Oeiras) já estão disponíveis para compra. Até ao dia 31 de julho, os bilhetes terão o valor de €45 para um dia e €80 para os dois dias. A partir dessa data, os preços acrescem para €60 e €100, respetivamente. Os bilhetes estão disponíveis no website do evento e na Bol.pt e incluem todas as degustações servidas.

