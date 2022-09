Entre Art Déco e jardins exuberantes, nos Açores este outono é de romance, gastronomia e relaxamento

Trazer de volta até às famílias o bem-estar e dolce far niente proporcionado pelas férias de verão que já lá vão, é a proposta do grupo açoriano Bensaude Hotels Collection, que lança uma campanha dedicada ao romance, à gastronomia e ao bem-estar, em estadias de curta duração nas suas unidades dos Açores e Lisboa.

“2 SHARE” é o nome da oferta (a partir de €70) que está disponível nas vertentes de Romance, Tasting e Relaxing Moments. Noite de alojamento com pequeno-almoço, receção romântica no quarto, jantar de degustação com wine paring ou pequeno-almoço servido no quarto à carta, e uma massagem a dois, são os serviços contemplados, de acordo com a disponibilidade da unidade escolhida.

Num dos mais emblemáticos hotéis do grupo, o Terra Nostra Garden Hotel, são disponibilizados os três momentos, para estadas a usufruir até novembro. No caso, o “2 SHARE” (a partir de €514) inclui noite de alojamento em quarto vista jardim, com pequeno-almoço incluído, sendo que o Romance Moment inclui serviço de turndown com chocolate e espumante, o Tasting Moment prevê um jantar de degustação para duas pessoas com wine paring, e o Relaxing Moment, uma massagem revitalizante a dois no TN Wellness Place.



Integrado no Parque Terra Nostra, no Vale das Furnas, ilha de S. Miguel, o mítico hotel abriu portas em 1935, com decoração influenciada pelo estilo Art Deco. Quase 90 anos volvidos, mantém a aura de encanto e exclusividade com que brindou então o arquipélago e 86 quartos divididos entre dois edifícios: a histórica ala Art Deco e a ala Jardim, construída nos anos 90 do século passado. Na decoração foram introduzidos elementos e materiais contemporâneos perfeitamente integrados no cenário dos exuberantes jardins do Parque Terra Nostra, com acesso livre para quem estiver alojado no hotel.

No parque destaca-se a fantástica piscina termal, uma das principais atrações de todo o arquipélago, por causa da temperatura das águas alaranjadas, que varia entre os 35 °C e os 40 °C, mas também das propriedades terapêuticas, sobretudo de relaxamento, que os sais minerais proporcionam. A impressionante coleção de camélias é outro dos atrativos, com cerca de oito centenas de exemplares, algumas variedades com mais de 100 anos.

Informações detalhadas sobre os pacotes e especificidades da oferta “2SHARE” podem ser encontradas no site do grupo Bensaude Hotels Collection, que continua a assumir-se como um grupo na vanguarda da sustentabilidade nos Açores, tendo visto renovada a Certificação Travelife GOLD nas oito unidades hoteleiras, sete nos Açores, uma em Lisboa.

O Bensaude Hotels Collection foi um dos finalistas na edição de 2021 do Prémio Nacional de Turismo (PNT), uma iniciativa do Expresso e do BPI, na categoria de Turismo Sustentável.

