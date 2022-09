Com esplanada e bar dançante, antiga Docapesca em Cascais renasce com o mais arrojado restaurante de Vitor Sobral

Ambicioso, o novo espaço do chef Vitor Sobral – na verdade, são três conceitos num mesmo local – já dinamiza a baía de Cascais e suscita a curiosidade nesta vila de pescadores. É que o projeto abriu portas num dos mais emblemáticos edifícios do centro histórico, a antiga Docapesca, que se encontrava fechado há anos. Depois de quatro anos num processo de licenças e obras, a Lota da Esquina dá finalmente o ar de sua graça e oferece o que de melhor a restauração tem para oferecer: produto de excelência com arte e mestria de um chef com 36 anos de carreira, que dispensa apresentações, Vítor Sobral.





“A minha cozinha, aquilo que já faço, acrescida da componente da restauração que existe em Cascais, é o que pretendo oferecer neste espaço”, diz Vítor Sobral ao Boa Cama Boa Mesa. Para quem busca diferenciação, “pode contar com a minha Moqueca de lagosta, de robalo, de raia, o caril, as massadas, os arrozes… mas, claro, também temos o peixe grelhado”. A mesma lógica aplica-se nas entradas, onde predominam os marinados do chef. “Também ao nível de entradas o que se pode esperar é aquilo que é a minha cozinha virada para o peixe, como os marinados, mas também o marisco cozido, as amêijoas à bulhão pato ou o lingueirão”, aguça o apetite, Vítor Sobral.

Mar, Terra e Bar Mundo

Com 2000m2 e uma esplanada com 300m2, a Lota da Esquina reúne três conceitos num só espaço: Mar, Terra e Bar Mundo, com ambiente sofisticado e decorações distintas. Ainda em regime de soft opening - para já só funciona a parte de peixes e mariscos e o Bar Mundo, prevendo-se nas próximas semanas a abertura das restantes áreas -, o que a Lota tem para oferecer são então três áreas totalmente diferentes. No piso térreo, a nível da entrada de rua, ocupa lugar o restaurante de peixes e mariscos, que trabalha com produtos do dia, sendo, portanto, a ementa variável. Na ampla sala, com cozinha própria e aberta para o público, predomina a cor azul mar com motivos marinhos e salta à vista uma grandiosa instalação do artista Gonçalo Ghira, que se encontra no piso superior.

Ainda ao nível térreo, na parte exterior, a esplanada divide-se em duas áreas, uma que serve a carta do restaurante, a outra destinada a refeições mais rápidas e snacks.

No piso superior encontra-se o Bar Mundo, com música ao vivo a cargo de Djs onde é possível dançar, nesta primeira fase, até às duas da manhã. Os cocktails destacam-se na carta, onde há também lugar para snacks. Circundando o bar, com vista para a rua e o mar, encontra-se o restaurante com o conceito Terra que privilegia os legumes e a carne. Com cozinha independente, aqui trabalha-se com produtos biológicos, preferencialmente grelhados. Carnes como vitela, cabrito, borrego e porco, e os legumes grelhados, têm em comum o respeito pela gastronomia lusófona a que o chef Vítor Sobral nos habituou ao longo da carreira. Os cortes são nobres e todas as partes dos animais serão servidas, das miudezas bovinas, caprinas e suínas, ao tutano. A carne e os vegetais chegam à Lota vindos diretamente do produtor.

Feita a descrição e aberto o apetite, segue-se então a carta. Para começar há “Tártaro de atum” (€18,50), “Vieiras” (€19,50), “Peixe marinado” (€19,50), “Ceviche de peixe-branco” (€20,10), “Ostras ao natural” (€17) e “Sopa de peixe” (€8,10). Também “Casco de sapateira” (€38, 50), “Camarão panado” (€17,90), “Choco frito” (€14,50), “Atum salteado” (€15,20), “Berbigão” (€13,90) e “Amêijoas à bulhão pato” (€19), entre várias outras possibilidades. Nos principais há “Moqueca de bacalhau e camarão” (€32,50), “Açorda de camarão” (€28,50), “Caril de camarão” (€28,50), “Polvo no forno” (€32) e “Filetes de peixe frito e bivalves” (€23,50). Outras possibilidades são os arrozes, de “Polvo e lingueirão” (€56,50) e “Peixe da época e camarão” (€54,50), as massadas de “Camarão” (€46) e “Peixe da época, amêijoas e hortelã” (€48,50), e, claro, os peixes, sempre frescos, sugeridos no dia.

Nas sobremesas destacam-se o “Pudim de chá-verde” (€8,50), a “Tarte de queijo” (€5,50) e o “Bolo de chocolate tépido” (€8,50), entre outras opções.

A Lota da Esquina (Largo Henrique Anjos, 58b, Cascais. Tel. 934063093) funciona com dois horários diferentes, os restaurantes e esplanada de terça-feira a domingo das 12h30 às 23h00, o bar de terça-feira a domingo, das 19h00 às 02h00.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!