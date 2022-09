Cavalo Lusitano é a atração maior de novo agroturismo em Santarém

O alojamento inaugurou em abril, na Quinta das Rolas, propriedade composta por seis casas T1 (€125) e duas casas T2 independentes (€145), com sala de estar e kitchenette, piscina exterior, campo de ténis, quinta pedagógica com ovelhas, galinhas, coelhos e uma horta biológica, onde é possível colher alguns legumes para cozinhar.

António Ferreira, proprietário do espaço, criador de Cavalos Puro-Sangue Lusitanos e de Retriever Labrador, é desde sempre um apaixonado pela natureza e pelos cavalos, parte do seu dia-a-dia, influência do pai, Joaquim Ferreira, um nome que é uma referência no setor. Tem, neste momento, 20 cavalos na Escola de Equitação, da responsabilidade de André Conde Costa (Tel. 919134366; email: picadeiro@qragroturismo.pt/ ou andrecondecosta@qragroturismo.pt), que abre ao público, mediante reserva. É possível passear a cavalo, ter aulas diversas, aprender dressage, contando a Escola inclusive já com cavaleiros do norte da Europa que a procuram para os seus treinos.

Num ambiente familiar e de grande tranquilidade, filhos e pais podem entrar neste universo e fazer desde o seu batismo de cavalo a ajudar nos cuidados dos Puro-Sangue Lusitanos, sob vigilância e apoio da equipa. Além do picadeiro Joaquim Ferreira, que é coberto, está praticamente concluído um segundo picadeiro, neste caso ao ar livre, para maior comodidade dos praticantes. Para quem procura o apoio da hipoterapia também está disponível na Escola, sob marcação prévia.

Na Quinta das Rolas é ainda possível cuidar dos animais da quinta, alimentá-los, colher os ovos das galinhas, participar nos trabalhos agrícolas da horta biológica, passear pelos campos e observar o meio ambiente natural da região. Existe um percurso pedestre de 2500 metros inserido na área do alojamento.



Na loja da quinta há produtos regionais que permitem criar um momento especial de degustação no próprio alojamento.

Foi aqui que António e Rosa Ferreira viram crescer os filhos e viveram muitos momentos em família que os levaram a decidir partilhar o amor pelo campo, a vivência em contacto com a natureza, assim como a paixão pelo mundo equestre, através da criação deste projeto de Turismo no Espaço Rural que dizem ser “um sonho tornado realidade”.

Todo o projeto foi pensado tendo em conta o ecossistema, com a preocupação em manter um sistema equilibrado, estável e autossuficiente, preservando a flora natural da região nas zonas de lazer. Dispõe de painéis solares e de um sistema de aproveitamento de águas fluviais que são reencaminhadas para o poço e são aproveitadas para a rega.

Situado a cinco minutos de Santarém e a três minutos do Cartaxo, o novo alojamento Q.R. Casas de Campo (Rua Capitão Salgueiro Maia, Beco do Alto do Vale, 9, Vale de Santarém. Tel. 243248272) convida a estadias prolongadas.

Como parte da oferta de atividades, estão planeadas provas de vinho, passeios de bicicleta, charrete ou moto4. Atualmente é possível reservar estas propostas desde que seja com alguma antecedência.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!