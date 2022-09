Em Lisboa, a independência do Brasil festeja-se com caipirinha a dobrar

Os sabores e a cultura brasileira estão em festa entre as 19h00 e as 21h00 como aliás é habitual à quarta-feira, dia da happy hour no Boteco Dona Beija, “um pedacinho do Brasil no coração de Lisboa”, mesmo junto ao Saldanha. A independência brasileira, que neste dia completa dois séculos, é assinalada ao sabor da tradicional caipirinha, a bebida estrela da casa, que se serve em dose dupla, já que na compra de uma é oferecida outra.

arnaldo cellani junior

Muito frequentado pela comunidade brasileira que reside em Portugal, este boteco já conquistou também os muitos portugueses que não dispensam os autênticos sabores do Brasil. No Dona Beija a ementa é vasta, mas o sábado é sagrado e está destinado à já célebre “Feijoada Dona Beija” (€12,90), servida em forma de buffet livre, e onde vai encontrar todos os acompanhamentos dignos deste prato, do arroz à couve, passando pela banana frita e o torresmo. A especialidade é confecionada pelo chef Ramon, brasileiro há quatro anos aos comandos da cozinha deste espaço e que tem gosto em apresentar a culinária brasileira do dia a dia com um toque de requinte.

Durante a semana não faltam na ementa outros pratos tipicamente brasileiros como “Escondidinho de carne seca” (€12.90), “Maminha na manteiga” (€13.90) ou “Bobó de camarão” (€13,90). Se dispensar a refeição completa há muitos petiscos para escolher, das “Coxinhas de galinha” (€3,50), aos “Dadinhos de tapioca com carne seca” (€6,50), e do “Queijo coalho grelhado” (€8,50) às “Empadas de camarão com catupiry” (€6,90), uma das novidades dos últimos dias, entre outras sugestões.

As diversas sonoridades do universo musical brasileiro e o “chopinho” gelado são presença obrigatória e constante no Boteco Dona Beija (Avenida Duque de Loulé, 22b, Lisboa. Tel. 213570135) que guarda uma novidade para o final deste mês, com a introdução de um menu temporário e temático, dedicado exclusivamente aos sabores da Amazónia.