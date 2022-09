Junto à ria Formosa, resort Quinta do Lago celebra 50 anos

A comemorar 50 anos, o resort Quinta do Lago mudou o paradigma do turismo no Algarve e em Portugal. Nasceu da visão e iniciativa do empresário luso-brasileiro, de origem polaca, André Jordan, mas desde 1998 que o resort algarvio de luxo é propriedade do milionário irlandês Denis O’Brien. Localizado em plena Reserva Natural da Ria Formosa, oferece 645 hectares de natureza, villas e hotéis, 14 restaurantes e três campos de golfe de fama mundial

Conheça as novidades, como o espaço remodelado do famoso Gigi, entre o mar e a ria, bem como a cozinha de autor do restaurante Casa Velha e o requinte do Hotel Quinta do Lago.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia sábado, dia 3 de setembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o nono episódio da vigésima oitava temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!