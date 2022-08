Entre obras de arte e surf, primeiro cinco estrelas de Aljezur tem camas de pedra submersas na piscina

Pedalamos entre a vegetação até vislumbrar o vale que conduz à Praia do Canal. Alcançar esse refúgio selvagem a Sul da Arrifana, rico em mato de zimbro, líquenes e escarpas, é desvendar um segredo tranquilo e ficar a sós com o mar. Cedemos ao impulso de um banho cauteloso, de olho na Pedra da Agulha. Acomoda-se a toalha o melhor que se pode, sobre o enredo de calhaus rolados que lembram os da Madeira, berço das quintas da Casa Branca e Jardins do Lago, da Leacock Investimentos. Este grupo escolheu Aljezur para lançar a sua primeira unidade no continente, e o primeiro hotel de cinco estrelas do concelho.

henrique seruca

A energia elétrica das bicicletas ajuda a regressar ao Praia do Canal Nature Resort, que sugere quatro percursos sinalizados para fazer no seu entorno, em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. No Fórum (edifício principal), um amplo lobby evidencia a madeira, móveis restaurados e outros mais modernos, peças de cortiça a convocar o barrocal, uma lareira central e sofás confortáveis, obras de arte, como um painel de azulejos com relevo de Maria Ana Vasco Costa, e raízes de árvores servindo de bases para mesas ou suportes de candeeiros. A decoradora Constança de Castro Fernandes quis “trazer a natureza para dentro” de portas e conjugar castanhos e verdes com tons quentes que enganem o frio.

henrique seruca

Camas de pedra submersas

Na loja Terra, vendem-se produtos de artesãos, artistas, designers e marcas portuguesas: “Contam histórias e emoções em cada peça, detalhe e textura”. A partir da esplanada Plaza, o resort de 220 hectares expande-se em blocos despojados e em tons terra, enquadrados pelos jardins e o prado. A caminho do quarto, libertam-se os aromas dos pinheiros-mansos e bravos, medronheiros, sobreiros, oliveiras e da esteva. São 56 alojamentos (desde €250) e cada bloco tem uma Júnior Suite em baixo, com camas dossel e jardim virado para o vale, e em cima um Quarto Deluxe com varanda - em muitos dá para ver o mar. A Grand Suite Rooftop e a Junior Suite Rooftop têm tanques de mármore panorâmicos de água aquecida, chuveiro e espreguiçadeiras, e há ainda duas Suites Familiares comunicantes com pequenas piscinas privadas.

henrique seruca

Com um forno a lenha e josper grill, o Restaurante/Bar Zimbro prepara sugestões leves, do peixe fresco grelhado com vegetais da época aos bivalves e mariscos da costa abertos na grelha, e a pizas de toque nacional. Este outlet funciona no verão e apoia a piscina exterior de 50 metros que tem uma área para crianças e camas de pedra submersas. Sinta o corpo em semi-flutuação sobre a pedra e aconchegue-se nas espreguiçadeiras e day-beds. Não se olha o relógio, urge descomprimir, esquecer a agenda, ler um livro e escutar o pássaros. No Esteva Spa alterna-se entre o duche sensorial, o banho turco, a sauna finlandesa a 90° e a sauna Bio a 70°, as piscinas interior e exterior aquecidas, a fonte de gelo, o balde e tanque de água gelada. Complementa-se com as zonas relaxamento interior e exterior, as duas salas de tratamentos e ginásio aberto 24h.

“É um hotel destino e o desafio é colocar Aljezur no mapa de turismo de excelência em Portugal. A pureza deste local é única. Há uma sensação de espaço, de paz e de sensibilidade para com a natureza, os seus sons e cheiros. Uma sensação de liberdade que é raro conseguir numa unidade hoteleira. A hotelaria deve proporcionar tempos de paragem para relaxarmos e recarregarmos baterias e também quisemos trazer a tradição de bem receber da Madeira para cá”, remata Alberto Reynolds.

henrique seruca

Experiências marcantes

Alinhamos numa prova de vinhos, de entre mais de 80 referências, sobretudo nacionais, bebendo o último vinho no lounge exterior. Daí seguimos para o Bar Medronho, com os seus grandes vidros, troncos de cortiça embutidos no balcão, cadeiras e mesas de design e adaptações de antigas luminárias madeirenses. Acede-se ao bar admirando o retrato que a artista Bárbara Gil fez de uma garça Imperial, majestosa ave migratória em perigo de conservação que aparece voando “numa época de restrição da liberdade”. Peça um chá ou cocktail, como o Vicentine Passion, e relaxe à lareira ao som de blues ou de uma guitarra. “Precisávamos de cor, aconchego e harmonia, de detalhes como as lareiras para as pessoas se sentirem em casa. É um hotel que dá para o verão e para o inverno”, comenta Alberto Reynolds, do grupo Leacock. No bar provam-se ostras da Ria Formosa, pregos de cachaço de porco preto, cachorros de polvo, queijos e enchidos do Alentejo, gyosas ou as alcagoitas em três texturas.

O restaurante principal é o Azeitona, que privilegia “os produtos e sabores da região, dos peixes frescos de mar ao melhor que a terra dá, adaptados à linha contemporânea do resort, mas mantendo a essência”, explica o chef Marcelo Santos. A comida é um dos pilares da unidade, abraçando o Algarve e o Alentejo. Enchidos e alcagoitas de Rogil e da serra de Monchique, queijos de Odemira, Serpa e Évora, porco preto de Barrancos, bivalves e peixe de mar algarvios, serve-se de tudo. Prove os croquetes de rabo de boi, o creme e texturas de ostra e o arroz Carolino do Sado com lingueirão, posta e barriga de robalo.

henrique seruca

Refeições em promontórios, surf, SUP, avistamento de golfinhos e aves marítimas, visitas a grutas, passeios a cavalo na praia, de BTT ou de barco na Arrifana, yoga, observação das estrelas, aulas de culinária com o chef, explorar a Rota Vicentina, apanhar medronho e visitar uma destilaria ou adega são outras experiências possíveis a partir do Praia do Canal Nature Resort (Vale dos Polvos, Valinhos, Aljezur, Tel. 282242400), que já produz mel e pretende produzir pinhão. O hotel convida a explorar a Costa Vicentina e as suas praias de areia branca: Odeceixe, Amoreira, Monte Clérigo, Arrifana, Vale Figueiras, Amado e Bordeira.

