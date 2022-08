Receitas de antigamente integram a nova edição da Rota do Petisco do Algarve

Escolhem-se os pratos, fazem-se as ementas e reúnem-se esforços para que esta seja a melhor edição de sempre da Rota do Petisco. Esta 12ª edição conta com a responsabilidade acrescida depois da iniciativa ter sido uma das grandes vencedoras do PNT - Prémio Nacional de Turismo 2022. “É com indisfarçável orgulho que o recebemos, claro, mas atribui-nos também uma responsabilidade acrescida para continuarmos a trabalhar e a manter, se possível melhorar, a qualidade da Rota do Petisco”, declarou na ocasião Luís Gonçalves, que lidera o projeto.

Já com datas definidas, a Rota do Petisco 2022 vai decorrer entre 14 de setembro e 16 de outubro. Este ano, 221 estabelecimentos de 11 municípios algarvios (Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira), vão dar o melhor nas categorias de “Petisco” ou “Doce Regional”, podendo também acrescentar à oferta, de forma a enriquecê-la, uma opção vegetariana. Cada petisco, com bebida, custa apenas €3.

Sabores de outros tempos na Rota da Memória

Este ano a grande novidade do evento é a Rota da Memória, um convite a oferecer sabores de outros tempos, conforme revela Nuno Vieira, coordenador do evento: “A novidade passa pelo lançamento da Rota da Memória, com o desafio aos estabelecimentos para que possam recriar petiscos tradicionais de outros tempos”, explica. Esta nova rota junta-se às outras duas de anos anteriores e que também estarão presentes nesta edição, a Rota dos Chefs, com pratos de autor inovadores e baseados em produtos regionais, e a Rota do Mundo, que oferece a possibilidade de conhecer e provar sabores de diversas paragens do globo.

A Rota do Petisco, autêntica viagem pelo mundo dos sabores em forma de roteiro gastronómico pelo Algarve, funciona com um passaporte – adquirido nos estabelecimentos aderentes - com o qual os visitantes podem percorrer os diversos estabelecimentos onde se petisca e bebe um copo por apenas €3.

O evento tem também uma vertente solidária, a Rota Solidária, onde metade do valor do passaporte, ou seja, €1,50, reverte para projectos sociais nas localidades aderentes à Rota do Petisco. Em Ano Europeu da Juventude, a associação organizadora da Rota do Petisco, a Teia D’Impulsos, optou por privilegiar projetos de índole juvenil e instituições ligadas ao combate à discriminação social, racial e de género, à promoção da saúde mental dos jovens, e ao voluntariado jovem.

A Rota do Petisco foi um dos projetos vencedores do PNT - Prémio Nacional de Turismo, na categoria de Turismo Gastronómico. O PNT é promovido pelo Expresso e pelo BPI - e conta com o patrocínio do Ministério da Economia e da Transição Digital, o apoio institucional do Turismo de Portugal, e o apoio técnico da Deloitte enquanto knowledge partner –, distingue as melhores empresas, práticas e projetos turísticos em Portugal.

