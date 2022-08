De sobreiro em sobreiro, fazer corktrekking pelo montado alentejano

O património natural do montado de sobro e cortiça da Herdade da Maroteira, no Redondo, mais concretamente no sopé da serra d’Ossa, é pretexto maior para conhecer, explorar e assimilar conhecimento. O objetivo é contactar com a Natureza através do corktrekking, modalidade que consiste em caminhar tranquilamente pela herdade cravejada de sobreiros. O passeio é conduzido pela Corktrekking, empresa de animação turística, que, desde 2016, tem vindo a mostrar tão importante expressão mate - rial da cultura alentejana. A altura ideal para este percurso é agosto, quando é feita a extração da cortiça, mas convém começar bem cedo, de forma a evitar as horas de maior calor. O passeio 4x4 é outra das opções da Corktrekking. O périplo pela herdade de 540 hectares em quatro rodas permite conhecer a ligação com a produção de mel, porco ibérico e vinho.

A visita às vinhas é, por isso, outra das opções, seguindo-se a prova de vinhos produzidos na Herdade da Maroteira. Visite a anta, testemunho da secular presença humana na propriedade. Termine esta aventura com um almoço à alentejana, ou não fosse a gastronomia da região outro dos patrimónios culturais a preservar. Basta selecionar também esta opção, no âmbito do programa da Corktrekking (a partir de €25) efetuado em parceria com restaurantes locais, onde são servidos pratos típicos da região. Reserve através do site da Corktrekking ou pelo tel. 915967567. Pode acrescentar uma noite no alojamento da Herdade da Maroteira, no Redondo (tel. 914680140) para fruir em pleno da Natureza.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Alentejo, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 1 de julho 2022.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!