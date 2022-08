Junto a Porto Covo, esta Casa da Árvore é um convite permanente ao romantismo

“A vida como deve ser” é a máxima defendida por esta unidade de alojamento em Cabeça da Cabra, a cerca de 4 km de Porto Covo, no litoral alentejano. Pela localização, mas também pelos caprinos que se passeiam na herdade, ganhou o nome de Cabra – Monte da Cascalheira. Abraçado pela paisagem e pela tranquilidade, o monte oferece três casas tradicionais alentejanas, uma tenda Tipi, montada a cada verão, e um curioso e até algo desconcertante alojamento batizado Casa da Árvore. Com uma arquitetura original, a casa, em madeira, está suspensa no alto de uma construção, envolvida por sobreiros e oliveiras que pode apreciar a partir do terraço, local privilegiado para avistar a planície e o mar. Equipada com um quarto, na mezzanine, uma sala com kitchenette e uma casa de banho no piso inferior é ideal para receber duas pessoas (desde €120, em época baixa), não só pelo espaço mas também pela atmosfera romântica e intimista. A Casa da Árvore reserva ainda uma surpresa nos aromas libertados pelos materiais usados na construção… Durante a época estival, o pequeno-almoço, bem recheado de produtos da região, é servido no Café do Louro, junto ao poço, Resguardado por um imenso loureiro, também há lugar para cocktails ao fim da tarde e noite, ebm como jantares temáticos.

Veja a fotogaleria:

Para além da original Casa da Árvore, as casas de campo Cabra – Monte da Cascalheira oferecem uma outra abordagem menos convencional para uns dias de férias. Trata-se de uma tenda Tipi Sioux (a partir de €85) com cama dupla, mas que pode ser complementada, a pedido, por duas camas individuais. Junto à tenda existe uma cabana de madeira com kitchenette equipada e casa de banho. Esta unidade de turismo em espaço rural dispõe ainda de três casas típicas alentejanas. A mais antiga, a Casa da Cabra, com cerca de 100 anos, tem capacidade para dois adultos e duas crianças ou quatro adultos, utilizando o sofá-cama que existe na sala. Como curiosidade, o alojamento está equipado com cozinha, lareira e forno a lenha. Já a Casa da Vaca é considerada “a mais acolhedora do monte”. Recebe dois adultos e uma criança e no exterior, o pátio está equipado com churrasqueira. Por fim, a Casa do Urso, a maior de todas, dispõe de três quartos, sala e cozinha. “No exterior tem um alpendre junto à sala com uma mesa e um telheiro junto à piscina com barbecue”.

Nos meses de verão, as reservas obedecem a um mínimo de 7 noites de estadia. As casas de campo Cabra – Monte da Cascalheira (Cabeça da Cabra, Porto Covo. Tel. 939113388) localizam-se a escassa distância de algumas das mais apetecíveis praias do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Caminhar nos mais de 350 km de trilhos assinalados ou praticar surf são algumas das atividades propostas para intercalar com o dolce fare niente alentejano ou, como se diz por aqui: “A vida como deve ser. Sonhos que se tornam realidade”. O monte também é palco de alguns retiros ao longo do ano.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Alentejo, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 1 de julho 2022.

